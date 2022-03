Roma vence Atalanta (1-0) e se aproxima da 'zona da Champions'

Com um gol do atacante inglês Tammy Abraham a Roma (6ª colocada) venceu a Atalanta (5ª) por 1 a 0 e se aproximou das posições que dão acesso à próxima Liga dos Campeões, neste sábado, pela 28ª rodada da Serie A.

O time comandado pelo técnico português José Mourinho se igualou em pontos à 'Dea' (47) e ficou a três pontos da Juventus (4ª), que recebe a Spezia (15ª) neste domingo.

O gol contra o time local saiu rápido, com assistência de Nicolo Zaniolo para Abraham, que entrou na área por entre dois zagueiros e chutou cruzado e rasteiro batendo o goleiro argentino Juan Musso (32).

Esse foi o 13º gol na primeira temporada do jogador da Roma e da seleção da Inglaterra na Serie A.

A Atalanta de Gian Piero Gasperini, sem os atacantes Duván Zapata e Josip Ilicic, e com Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi começando no banco, não conseguiu marcar um gol diante da Roma que terminou com dez jogadores em campo após a expulsão do armênio Henrikh Mkhitaryan, enquanto que para o time de Bergamo o holandês Marten de Roon recebeu dois cartões amarelos, ambos já nos acréscimos.

Horas antes, no primeiro jogo deste sábado, a Udinese (14ª) derrotou a Sampdoria (16ª) por 2 a 1. O primeiro gol dos locais foi marcado pelo espanhol, vindo das categorias de base do Barcelona, Gerard Deulofeu.

Na sexta-feira, a Inter de Milão assumiu a liderança do campeonato graças à goleada (5-0) sobre a lanterna Salernitana (20ª), mas o Napoli (2º) ou o Milan (3º), que se enfrentam neste domingo (às 16h45, pelo horário de Brasília), e que estão a um ponto de distância, podem ultrapassar os 'nerazzurri' na tabela.

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Inter - Salernitana 5 - 0

- Sábado:

Udinese - Sampdoria 2 - 1

Roma - Atalanta 1 - 0

Cagliari - Lazio

- Domingo:

(08h30) Genoa - Empoli

(11h00) Bologna - Torino

Fiorentina - Hellas Verona

Unione Venezia - Sassuolo

(14h00) Juventus - Spezia

(16h45) Napoli - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 58 27 17 7 3 60 22 38

2. Napoli 57 27 17 6 4 49 19 30

3. Milan 57 27 17 6 4 53 29 24

4. Juventus 50 27 14 8 5 41 25 16

5. Atalanta 47 27 13 8 6 50 31 19

6. Roma 47 28 14 5 9 46 34 12

7. Lazio 43 27 12 7 8 54 42 12

8. Fiorentina 42 26 13 3 10 45 36 9

9. Hellas Verona 40 27 11 7 9 52 43 9

10. Sassuolo 36 27 9 9 9 45 45 0

11. Torino 33 26 9 6 11 33 28 5

12. Bologna 32 26 9 5 12 32 42 -10

13. Empoli 31 27 8 7 12 40 53 -13

14. Udinese 29 26 6 11 9 34 43 -9

15. Spezia 26 27 7 5 15 28 49 -21

16. Sampdoria 26 28 7 5 16 36 48 -12

17. Cagliari 25 27 5 10 12 28 48 -20

18. Unione Venezia 22 26 5 7 14 24 47 -23

19. Genoa 17 27 1 14 12 22 47 -25

20. Salernitana 15 26 3 6 17 20 61 -41

