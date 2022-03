Leeds perde para o Leicester (1-0) em seu primeiro jogo sem Bielsa

O Leeds United, que demitiu o técnico argentino Marcelo Bielsa no último domingo e nomeou o americano Jesse Marsch como seu substituto na segunda-feira, perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Leicester, neste sábado, pela 28ª rodada da Premier League.

O único gol do jogo foi marcado por Harvey Barnes aos 67 minutos, em uma jogada de ataque com Kelechi Iheanacho que terminou com a bola no funda da rede de Illan Meslier.

A mudança no comando, portanto, não serviu como um choque imediato de ânimo para o Leeds que continua se complicando em seu objetivo de alcançar a permanência na elite do futebol inglês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo menos melhorou o seu desempenho defensivo neste jogo, depois de ter sofrido catorze gols nos últimos três jogos disputados na 'era Bielsa'.

O Leeds permanece, por enquanto, na décima sexta posição, com apenas um ponto de vantagem sobre o Everton (17º), que disputou três jogos a menos.

O time do norte da Inglaterra está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O Leicester é décimo, na parte tranquila da tabela, longe da luta pelas posições europeias e também afastado da luta pela salvação.

Essa situação na Premier League e o fato de já estar eliminado da FA Cup faz com que o principal incentivo do Leicester no final do ano seja a Conference League, a terceira competição europeia mais importante, onde na quinta-feira disputa o jogo de ida das oitavas de final contra o Rennes francês.

-- Jogos da 28ª rodada da Premier League e classificação:

- Sábado:

Leicester - Leeds 1 - 0

Aston Villa - Southampton

Newcastle - Brighton

Norwich City - Brentford

Burnley - Chelsea

Wolverhampton - Crystal Palace

(14h30) Liverpool - West Ham

- Domingo:

(11h00) Watford - Arsenal

(13h30) Manchester City - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Tottenham - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 66 27 21 3 3 64 17 47

2. Liverpool 60 26 18 6 2 70 20 50

3. Chelsea 50 25 14 8 3 49 18 31

4. Manchester United 47 27 13 8 6 44 34 10

5. West Ham 45 27 13 6 8 46 34 12

6. Arsenal 45 24 14 3 7 38 27 11

7. Tottenham 42 25 13 3 9 35 32 3

8. Wolverhampton 40 26 12 4 10 24 21 3

9. Southampton 35 26 8 11 7 34 37 -3

10. Leicester 33 25 9 6 10 40 43 -3

11. Brighton 33 26 7 12 7 25 30 -5

12. Crystal Palace 30 27 6 12 9 37 38 -1

13. Aston Villa 30 25 9 3 13 33 37 -4

14. Newcastle 25 25 5 10 10 28 45 -17

15. Brentford 24 27 6 6 15 27 44 -17

16. Leeds 23 27 5 8 14 29 61 -32

17. Everton 22 24 6 4 14 28 41 -13

18. Burnley 21 25 3 12 10 22 32 -10

19. Watford 19 26 5 4 17 25 47 -22

20. Norwich City 17 26 4 5 17 15 55 -40

./bds/bur-apo/dr/aam

Tags