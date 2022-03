Com Neymar e sem Mbappé, PSG perde para Nice (1-0) antes de visitar o Real Madrid na Champions

O Paris Saint-Germain foi derrotado por 1 a 0 com um gol nos últimos minutos da partida contra o Nice, neste sábado, pela 27ª rodada da Ligue 1, a última antes do duelo decisivo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu.

Um chute de primeira de Andy Delort (88) concluindo um contra-ataque e após uma bola perdida por Neymar, deu ao Nice uma vitória valiosa e o segundo lugar na tabela, dois pontos à frente do Olympique de Marselha (agora 3º), que visita o Monaco neste domingo.

A equipe parisiense, que não pôde contar com o suspenso Kylian Mbappé, ainda assim segue confortavelmente no topo da Ligue 1 com 13 pontos a mais que seu adversário deste sábado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a equipe de Mauricio Pochettino foi a terceira derrota nesta temporada no campeonato francês.

Mas se a derrota faz pouca diferença em relação à tabela, os parisienses deixam a cidade do sul da França e seguem para a decisão em Madri com algumas perguntas no ar.

Há duas semanas, o PSG também perdeu, fora de casa, em Nantes.

"Não precisa se preocupar, somos líderes", disse o capitão Marquinhos ao microfone do Canal Plus. "Não nos devemos habituar a perder fora de casa. Temos de nos preparar mentalmente para esse jogo (em Madri)".

O PSG não conseguiu vencer o Nice nesta temporada, depois de um 0 a 0 no primeiro turno, e um novo empate sem gols na Copa da França, com eliminação nos pênaltis (6-5) nas oitavas de final.

O Nice de Christophe Galtier vinha de uma classificação nesta semana para a final da Copa da França ao derrotar outro clube da região de Paris, o Versailles (2-0).

Com os olhos postos no jogo da Liga dos Campeões, Pochettino poupou Presnel Kimpembe e seus laterais titulares. Enquanto Achraf Hakimi, com um leve desconforto, ficou na capital francesa, Nuno Mendes assistiu ao início do duelo do banco.

Mas sem Mbappé não houve festa. A partida não foi brilhante na Allianz Arena em Nice, até os últimos minutos com o gol de Delort.

O Nice ainda teve um pênalti marcado nos acréscimos mas o árbitro voltou atrás após consultar o VAR.

Ángel Di María e Neymar, dois jogadores convocados para brigar por uma vaga no time titular na próxima quarta-feira, tiveram desempenho inferior ao esperado e o que vão precisar fazer diante do Real Madrid, embora Lionel Messi tenha se destacado com vários dribles e bons passes que trazem otimismo aos parisienses antes de visitar o Santiago Bernabéu, um estádio onde o astrela argentina sabe o que significa brilhar com a camisa do Barcelona.

Outra nota positiva foi o fato de Neymar ter jogado 90 minutos pela primeira vez desde que voltou de sua lesão.

No segundo tempo, a melhor chance do PSG, praticamente a única, veio de um chute desviado do argentino Mauro Icardi aos 82 minutos. O Nice merecia mais até então com uma cabeçada do brasileiro Dante (48), um chute desviado de Amine Gouiri (68) e outro de Justin Kluivert (84).

"Achamos que terminaria empatado porque nenhum deles tinha feito o suficiente para vencer. Tivemos o controle do jogo, especialmente no segundo tempo, mas sofremos um gol em uma transição e perdemos", analisou Pochettino.

"Estamos nos preparando para uma competição que todos esperam em Paris e que todos sonham", acrescentou.

Ouro fator positivo é que na quarta-feira o PSG poderá contar com Mbappé.

Na outra partida disputada neste sábado pela Ligue 1, o Brest (12º) venceu o Lens por 1 a 0.

Com 40 pontos, o Lens (7º) foi ultrapassado pelo Lyon, que derrotou o Lorient por 4 a 1 na sexta-feira.

--- Jogos da 27ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

Lorient - Lyon 1 - 4

- Sábado:

Lens - Brest 0 - 1

Nice - PSG 1 - 0

- Domingo:

(09h00) Saint-Etienne - Metz

(11h00) Nantes - Montpellier

Bordeaux - Troyes

Rennes - Angers

Reims - Strasbourg

(13h05) Lille - Clermont-Ferrand FC

(16h45) Olympique de Marselha - Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 62 27 19 5 3 56 24 32

2. Nice 49 27 15 5 7 38 21 17

3. Olympique de Marselha 47 26 13 8 5 39 24 15

4. Rennes 43 26 13 4 9 51 25 26

5. Strasbourg 43 26 12 7 7 48 31 17

6. Lyon 41 27 11 9 7 38 33 5

7. Lens 40 27 11 7 9 42 38 4

8. Nantes 39 26 11 6 9 34 29 5

9. Lille 39 26 10 9 7 33 35 -2

10. Monaco 38 26 10 8 8 39 29 10

11. Montpellier 37 26 11 4 11 41 38 3

12. Brest 35 27 9 8 10 35 38 -3

13. Reims 31 26 7 10 9 30 30 0

14. Angers 29 26 7 8 11 31 38 -7

15. Clermont-Ferrand FC 28 26 7 7 12 27 42 -15

16. Lorient 24 27 5 9 13 22 43 -21

17. Troyes 22 26 5 7 14 23 41 -18

18. Metz 22 26 4 10 12 25 45 -20

19. Saint-Etienne 22 26 5 7 14 27 50 -23

20. Bordeaux 22 26 4 10 12 38 63 -25

./bds/eba/iga/psr/aam

Tags