Chefe do Estado Maior dos EUA descarta zona de exclusão aérea na Ucrânia

O chefe do Estado Maior dos Estados Unidos, o general Mark Milley, descartou neste sábado (5), na Letônia, a ideia de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, o que significaria "combater ativamente" as forças russas.

"Se for declarada uma zona de exclusão aérea, alguém teria que fazer com que ela fosse respeitada", declarou o oficial de mais alta categoria do exército americano durante uma visita de várias horas ao país báltico, que faz fronteira com a Rússia.

"Teríamos que ir e combater ativamente a força aérea da Rússia", explicou Milley à imprensa local. "Não é algo que o secretário-geral da Otan, [Jens] Stoltenberg, nem nenhum outro responsável político dos Estados-membros tenha dito que quer fazer".

"Assim, no dia de hoje, não estou a par de nenhum projeto para estabelecer uma zona de exclusão aérea", acrescentou o chefe do Estado Maior, o primeiro responsável americano a tratar publicamente do tema.

Há vários dias, a Ucrânia pede que a Otan estabeleça uma zona de exclusão aérea em seu território, mas a aliança militar do Atlântico Norte rejeitou o seu pedido em uma reunião na sexta-feira para não se envolver diretamente no conflito.

