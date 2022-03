Bayern empata em casa com Leverkusen (1-1) mas segue isolado na liderança da Bundesliga

A três dias do jogo da Liga dos Campeões contra o Salzburg, o Bayern, líder da Bundesliga, sofreu neste sábado um empate (1-1) no seu estádio diante do Bayer Leverkusen (3º), mostrando novamente lacunas defensivas.

Ainda firme na liderança com 25 partidas disputadas, os bávaros abrem provisoriamente nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund (2º), que não jogará neste fim de semana depois que sua partida contra o Mainz foi adiada devido a inúmeros casos de covid-19 no elenco de seu adversário.

O zagueiro Niklas Süle abriu o placar para o Bayern aos 18 minutos e Thomas Müller marcou o seu primeiro gol contra na carreira empatando para o Bayer Leverkusen.

Na terça-feira, o gigante bávaro recebe o austríaco Salzburg na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, depois do jogo de ida ter terminado empatado em 1 a 1.

A goleada deste sábado na Bundesliga foi conseguida pelo Eintracht Frankfurt (10º) em sua visita ao Hertha Berlim (16º), a quem derrotou por 4 a 1. O brasileiro Lucas Silva Melo 'Tuta' e o colombiano Rafael Borré marcaram um gol cada pelo Eintracht.

E em duelo direto na briga pela vaga para a próxima Liga dos Campeões, o Leipzig (4º) salvou um ponto em casa (1-1) contra o Freiburg (5º) com um gol aos 90 minutos do espanhol Angeliño.

-- Jogos da 25ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Arminia Bielefeld - Augsburg 0 - 1

- Sábado:

Bayern de Munique - Bayer Leverkusen1 - 1

RB Leipzig - Freiburg 1 - 1

Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 1 - 0

Hertha Berlim - Eintracht Frankfurt 1 - 4

Bochum - Greuther Furth 2 - 1

(14h30) Stuttgart - B. Moenchengladbach

- Domingo:

(13h30) Colônia - Hoffenheim

- Quarta-feira:

(14h30) Mainz - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 59 25 19 2 4 76 27 49

2. Borussia Dortmund 50 24 16 2 6 64 37 27

3. Bayer Leverkusen 45 25 13 6 6 64 40 24

4. RB Leipzig 41 25 12 5 8 51 29 22

5. Freiburg 41 25 11 8 6 40 27 13

6. Hoffenheim 40 24 12 4 8 47 36 11

7. 1. FC Union Berlin 37 25 10 7 8 32 33 -1

8. Colônia 36 24 9 9 6 36 38 -2

9. Mainz 34 24 10 4 10 35 29 6

10. Eintracht Frankfurt 34 25 9 7 9 37 37 0

11. Bochum 32 25 9 5 11 27 35 -8

12. Wolfsburg 31 25 9 4 12 27 37 -10

13. B. Moenchengladbach 27 24 7 6 11 32 48 -16

14. Augsburg 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Arminia Bielefeld 25 25 5 10 10 22 33 -11

16. Hertha Berlim 23 25 6 5 14 26 58 -32

17. Stuttgart 19 24 4 7 13 28 45 -17

18. Greuther Furth 14 25 3 5 17 23 64 -41

