Agência Efe e RTVE espanhola anunciam suspensão de atividades na Rússia

A agência de notícias espanhola Efe e o grupo de radiodifusão RTVE anunciaram neste sábado (5) a suspensão temporária de suas atividades na Rússia, depois que Moscou adotou uma lei que prevê penas de prisão para quem publicar "informações falsas" sobre a guerra na Ucrânia.

"A Agência Efe decidiu suspender temporariamente, a partir de hoje, suas atividades informativas na Rússia", anunciou a maior agência de notícias em espanhol do mundo em um comunicado publicado em seu site.

"É a primeira vez desde 1970, ano em que a Efe abriu seu escritório permanente em Moscou, que a Agência se vê forçada a suspender as atividades de seus jornalistas credenciados na capital russa", explicou a Efe.

"A Agência Efe lamenta profundamente este gravíssimo ataque à liberdade de expressão; uma tentativa evidente do Kremlin de esconder a verdade da opinião pública", afirmou a diretora da agência de notícias espanhola, Gabriela Cañas.

Por sua vez, a corporação pública de Rádio e Televisão Espanhola (RTVE) também decidiu "de forma temporária deixar de informar a partir da Rússia", de acordo com a nota publicada em seu site.

Já o grupo radiofônico público francês Radio France, que reúne sete emissoras, anunciou que está esperando os resultados de um parecer jurídico para decidir se suspende o trabalho de seus correspondentes na Rússia.

Em um primeiro momento, uma responsável do serviço de comunicação do grupo havia indicado à AFP que a Radio France estava suspendendo as atividades de seus correspondentes em território russo.

Contudo, o diretor de informação do grupo, Vincent Giret, escreveu depois no Twitter que a Radio France "não estava suspendendo suas atividades em Moscou".

"Mantemos nossos correspondentes, estamos à espera de uma análise jurídica e decidiremos nos próximos dias", detalhou.

Estes anúncios respondem à lei que Vladimir Putin sancionou na sexta-feira e que contempla penas de até 15 anos de prisão para quem difundir "informações falsas" sobre o exército russo.

Putin também aprovou uma lei que pune com multas, e até três anos de prisão, os indivíduos que pedirem sanções contra a Rússia.

