Zverev vence Thiago Wild e dá primeiro ponto à Alemanha contra o Brasil na Copa Davis

O campeão olímpico Alexander Zverev deu à Alemanha o primeiro ponto da série contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa Davis, ao derrotar Thiago Wild nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.

Em seu retorno às quadras após ser expulso do Aberto de Acapulco na semana passada, quando bateu várias vezes com a raquete na cadeira do juiz, o terceiro melhor tenista do mundo teve mais trabalho do que o esperado contra o adversário no saibro do Parque Olímpico do Rio.

Zverev, de 24 anos, derrotou Wild (216º no ranking da ATP) por 6-4 em um primeiro set acirrado, mas no segundo set venceu com facilidade por 6-2 em uma hora e 34 minutos.

O segundo ponto da série será disputado nesta sexta-feira pelo brasileiro com melhor colocação no ranking, Thiago Monteiro (114º), contra Jan-Lennard Struff (60º).

- Resultados da primeira rodada:

Alemanha 1 - Brasil 0

Alexander Zverev (ALE) x Thiago Wild (BRA) 6-4, 6-2

