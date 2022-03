"Venceremos!", diz o lendário ex-atleta ucraniano Sergei Bubka

Sergei Bubka, lenda do salto com vara e presidente do Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia (NOC), disse no Twitter nesta sexta-feira que seu país sairá vitorioso após a invasão russa da Ucrânia.

"Eu amo a Ucrânia com todo o meu coração", escreveu ele em ucraniano na rede social. "Vamos vencer!", acrescentou o ex-recordista mundial.

Bubka (de 58 anos) recebeu do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, a tarefa de coordenar a ajuda humanitária destinada à Ucrânia pela organização sediada em Lausanne.

"Queridos ucranianos, a família olímpica não está indiferente à nossa dor. Como qualquer ucraniano, hoje em dia não durmo. Defendo nosso país com todos os meios à minha disposição, usando todas as minhas relações internacionais", escreveu na rede social.

"A guerra deve parar, a paz e a humanidade devem vencer", acrescentou.

Vários atletas ucranianos se mobilizaram nos últimos dias em favor de seu país, alguns chegando a pegar em armas.

Por outro lado, cerca de uma centena de atletas e ex-atletas assinaram uma declaração a favor da paz.

Sob a égide da associação "Paz e Esporte", campeões olímpicos e mundiais consideraram que "existe uma comunidade mundial de paz através do esporte, que partilha os mesmos valores e acredita na eficácia da 'diplomacia suave', e que exerce uma influência crescente na vida das sociedades".

"Esta comunidade mundial de paz através do esporte pode e deve desempenhar um papel útil na crise atual, tomando iniciativas concretas. Sem esperar", escreveram nesta galeria, divulgada pela associação.

Entre os signatários do texto estão o ex-jogador de futebol da Costa do Marfim Didier Droga, o ciclista britânico Chris Froome e nomes da canoagem como o francês Tony Estanguet (três vezes medalhista de ouro olímpico) e a australiana Jessica Fox (quatro vezes medalhista olímpica), entre outros.

