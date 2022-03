Thiago Monteiro vence Struff e empata série entre Brasil e Alemanha na Copa Davis

Thiago Monteiro, o tenista brasileiro mais bem colocado do ranking da ATP, venceu o alemão Jan-Lennard Struff nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, empatando a série em 1 a 1 entre os dois países pelos Qualifiers da Copa Davis.

O canhoto de 27 anos (114º no ranking mundial) surpreendeu ao derrotar Struff (60º) em um duelo equilibrado no saibro do Parque Olímpico carioca.

Monteiro venceu o primeiro set por 6 a 3 empolgando a barulhenta torcida. Mas Struff se recuperou no segundo set, que venceu confortavelmente por 6-1.

Hábil para contra-atacar os fortes saques do europeu e movido pela força de sua esquerda, o cearense deu o primeiro ponto ao Brasil ao vencer por 6 a 3 no terceiro set em uma partida que durou uma hora e 46 minutos.

Mais cedo, no mesmo local, o campeão olímpico Alexander Zverev deu à Alemanha o primeiro ponto da série ao derrotar Thiago Wild.

Em seu retorno às quadras após ser expulso do Aberto de Acapulco na semana passada, quando bateu várias vezes com a raquete na cadeira do juiz, o terceiro melhor tenista do mundo teve mais trabalho do que o esperado contra o adversário na quadra de saibro.

Zverev, de 24 anos, derrotou Wild (216º no ranking da ATP) por 6-4 em um primeiro set acirrado, mas no segundo venceu com facilidade por 6-2 em uma hora e 34 minutos.

Até três jogos estão agendados para este sábado, dependendo dos resultados, começando com a partida de duplas entre Bruno Soares/Felipe Meligeni e Kevin Krawietz/Tim Puetz a partir das 14h00 (horário de Brasília).

O vencedor da série se classificará para a fase de grupos, que acontecerá em setembro e contará com a participação de 16 equipes.

- Resultados da primeira jornada:

Alemanha 1 - Brasil 1

Alexander Zverev (ALE) x Thiago Wild (BRA) 6-4, 6-2

Thiago Monteiro (BRA) x Jan-Lennard Struff (BRA) 6-3, 1-6 e 6-3

