Sevilla tropeça com empate sem gols em visita ao Alavés; Real Madrid pode aumentar vantagem

O Sevilla (2º) voltou a decepcionar e ficou mais uma vez no empate, desta vez por 0 a 0 no estádio do Alavés (agora 18º), nesta sexta-feira no jogo que abriu a 27ª rodada da Liga espanhola.

Com 55 pontos, o Sevilla está provisoriamente a cinco pontos do Real Madrid, que pode ampliar sua vantagem neste sábado com seu jogo em casa contra a Real Sociedad (6ª).

Foi o quarto empate consecutivo do Sevilla como visitante no campeonato, o que atrapalha em certa medida sua caça aos 'merengues'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O argentino Lucas Ocampos foi o jogador do Sevilla que levou perigo com mais insistência ao gol rival (43, 51 e 57), mas sem sorte.

Tanto o goleiro do Alavés, Fernando Pacheco, como o do Sevilla, Yassine Bounou 'Bono', se mostraram sólidos neste jogo e impediram que o placar em Mendizorroza se movesse.

"Foi um empate em um campo complexo, em circunstâncias difíceis. É um zero a zero que não mostra todas as chances que as duas equipes tiveram", avaliou o técnico do Sevilla, Julen Lopetegui.

O Sevilla enfrentará durante a semana a primeira partida das oitavas de final da Liga Europa, na quinta-feira, no estádio Sánchez Pizjuán, contra o inglês West Ham, atualmente quinto colocado da Premier League.

Na luta pela salvação, o Alavés somou um ponto importante mas a sua situação ainda é muito delicada.

Está agora três pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Granada (17º), que visita o Valencia (9º) neste sábado.

-- Jogos da 27ª rodada da LaLiga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Sevilla 0 - 0

- Sábado:

(10h00) Osasuna - Villarreal

(12h15) Espanyol - Getafe

(14h30) Valencia - Granada

(17h00) Real Madrid - Real Sociedad

- Domingo:

(10h00) Cádiz - Rayo Vallecano

(12h15) Elche - Barcelona

(14h30) Celta Vigo - Mallorca

(17h00) Betis - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 60 26 18 6 2 52 20 32

2. Sevilla 55 27 15 10 2 39 18 21

3. Betis 46 26 14 4 8 48 32 16

4. Barcelona 45 25 12 9 4 46 28 18

5. Atlético de Madrid 45 26 13 6 7 47 34 13

6. Real Sociedad 44 26 12 8 6 27 25 2

7. Villarreal 42 26 11 9 6 47 25 22

8. Athletic Bilbao 37 26 9 10 7 29 25 4

9. Valencia 33 26 8 9 9 38 42 -4

10. Celta Vigo 32 26 8 8 10 29 28 1

11. Osasuna 32 26 8 8 10 25 31 -6

12. Rayo Vallecano 31 25 9 4 12 28 30 -2

13. Elche 29 26 7 8 11 28 37 -9

14. Espanyol 29 26 7 8 11 31 40 -9

15. Getafe 27 26 6 9 11 26 30 -4

16. Mallorca 26 26 6 8 12 23 41 -18

17. Granada 25 26 5 10 11 27 40 -13

18. Alavés 22 27 5 7 15 21 44 -23

19. Cádiz 21 26 3 12 11 21 39 -18

20. Levante 18 26 3 9 14 28 51 -23

./bds/dr/aam

Tags