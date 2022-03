Rússia alega discriminação e bloqueia acesso ao Facebook no país

O órgão regulador das comunicações na Rússia, o Roskomnadzor, ordenou nesta sexta-feira, 4, o bloqueio do acesso ao Facebook no país, alegando que a rede social "discrimina" os meios de comunicação russos.

"Tomou-se a decisão de bloquear o acesso ao Facebook", informou o Roskomnadzor no Telegram. Os jornalistas da AFP na Rússia confirmaram que o acesso à rede social na rede de internet local já não funcionava.

Já na madrugada desta sexta-feira (4, noite de quinta no Brasil)3, as páginas do Facebook e de outras mídias independentes estavam parcialmente inacessíveis.

Desde o início da invasão à Ucrânia, as autoridades russas reforçaram o cerco a vozes críticas às ações do governo do presidente Vladimir Putin.

Nesta sexta-feira, a Duma - o Parlamento do país - examinará um projeto de lei que prevê até 15 anos de prisão para postagens de "notícias falsas" sobre os militares russos.

