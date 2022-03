RSF abre centro de ajuda para jornalistas em Iviv (Ucrânia)

A associação Repórteres Sem Fronteiras (RSF) habilitará um "centro para a liberdade de imprensa" em Iviv (oeste da Ucrânia) para oferecer um local de trabalho e proteção aos jornalistas que cobrem a invasão do país pela Rússia, anunciou nesta sexta-feira (4).

O centro abrirá "na quarta-feira, 9 de março, com a recepção e distribuição de equipamentos para jornalistas", segundo RSF.

Operado em conjunto com um parceiro local, "o Institute for Mass Information (IMI)", o centro será destinado a "jornalistas em perigo", disse RSF em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pretende tornar-se um local para reunir "equipamentos de proteção, especialmente coletes à prova de balas e capacetes, que atualmente estão em falta", acrescentou.

"Será também um centro com recursos para jornalistas, como assistência financeira e psicológica", explicou esta associação dedicada à defesa da liberdade de imprensa.

Este espaço será implementado nas instalações do Foreign Press Media Center de Lviv, uma sala de imprensa criada pela câmara municipal local.

"Jornalistas estrangeiros poderão trabalhar das 8h às 20h, com conexão à Internet, capacidade de transmissão ao vivo e refúgio em caso de ataque", disse RSF.

Por sua vez, RSF colocará "a serviço da mídia ucraniana independente e dos russos que foram censurados" sua tecnologia "Collateral Freedom", que permite evitar o bloqueio da Internet com páginas espelho, hospedadas em servidores internacionais.

"As necessidades" dos jornalistas no terreno "são imensas. Tanto para kits de primeiros socorros como para ajuda humanitária, equipamento de protecção e financiamento para os veículos de comunicação social", disse o secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, no comunicado.

"Pedimos aos doadores internacionais e veículos de comunicação que entrem em contato com a RSF para enviar fundos e o material necessário para os próximos dias".

pr/elc/ayv/grp/jvb/aa

Tags