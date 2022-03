Roberto Carlos disputará partida por equipe de pub inglês

O ex-jogador brasileiro Roberto Carlos vai entrar nos gramados da Inglaterra nesta sexta-feira (4), para disputar uma partida pela equipe de um pub.

O ex-lateral esquerdo de 48 anos, ídolo do Real Madrid, defenderá as cores do Bull in the Barne United, na cidade de Shrewsbury, oeste de Inglaterra, depois que a equipe venceu o sorteio de caridade 'Dream Transfer' no eBay em janeiro.

Roberto Carlos deve disputar um amistoso contra o Harlescott Rangers, também da cidade de Shrewsbury e que participa na amadora District Sunday League.

O brasileiro, que venceu a Copa do Mundo em 2002, teve uma breve passagem pelo Delhi Dynamos, da Índia, em 2015.

Quando foi anunciado em janeiro que jogaria uma partida pelo Bull in the Barne, Roberto Carlos afirmou em um comunicado: "Estou animado para jogar pelo Bull in the Barne em Shrewsbury, prestando homenagem a quando quase assinei contrato com o Birmingham City nos anos 1990, equipe que fica muito perto".

"Ouvi que a equipe perdeu vários jogadores nesta temporada, então espero que meu treinamento seja o suficiente para ajudá-los a melhorar seu jogo e apresentar o que os torcedores do Bull in the Barne querem ver", acrescentou.

O técnico e goleiro do Bull in the Barne, Ed Speller, disse: "Roberto Carlos é uma das lendas que inspirou tantos jovens atletas a amar o futebol".

"Meu queixo caiu quando descobrimos que o Bull in the Barne venceu o Dream Transfer e que ele jogaria ao nosso lado em Shrewsbury".

O dinheiro arrecadado com o sorteio foi destinado ao Football Beyond Borders, uma instituição que ajuda jovens carentes.

