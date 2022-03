Polícia britânica pede que população testemunhe possíveis crimes de guerra na Ucrânia

A polícia britânica apelou na sexta-feira (4) a testemunhas de possíveis crimes de guerra na Ucrânia para colaborar na investigação iniciada pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) após a invasão russa.

O procurador do TPI anunciou na quarta-feira a "abertura imediata" de uma investigação sobre a situação na Ucrânia, depois de receber luz verde de 39 estados, incluindo o Reino Unido.

No Twitter, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou que está "ajudando" o TPI, com uma equipe dedicada a coletar evidências no Reino Unido.

"Se você está no Reino Unido e tem evidências diretas de crimes de guerra na Ucrânia desde novembro de 2013, por favor denuncie" a esses agentes, disse a instituição.

A investigação abrange os acontecimentos ocorridos a partir de 21 de novembro de 2013, logo após o início da revolução pró-ocidental Maidan, reprimida de forma sangrenta pelo governo pró-russo da época, e continua com a anexação da península ucraniana da Crimeia e a consequente explosão do conflito entre os separatistas apoiados por Moscou e o exército ucraniano.

Ao anunciar o início de sua investigação, o promotor britânico Karim Khan apontou uma "base razoável" para acreditar que crimes dentro da jurisdição do TPI foram cometidos na Ucrânia.

Isso inclui "todas as alegações passadas e presentes de crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio".

Dezenas de especialistas em direito internacional e personalidades políticas e literárias, como o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown e o escritor americano Paul Auster, também pediram a criação de um tribunal criminal especial para julgar um possível "crime de agressão" (o ataque de um Estado contra outro planejado por um líder político ou militar), que nesta situação não é de responsabilidade do TPI, já que Rússia e Ucrânia não ratificaram o Estatuto de Roma.

