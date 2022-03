PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia ocupa a maior central nuclear da Ucrânia após ataque de deixou o mundo paralisado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia ocupa a maior central nuclear da Ucrânia após ataque que deixou o mundo em choque

As tropas russas ocuparam nesta sexta-feira (4) a maior central nuclear da Ucrânia e da Europa, após um ataque que provocou um incêndio sem consequências para os níveis de radioatividade, mas que paralisou o mundo diante do temor de uma nova catástrofe atômica.

(Ucrânia Rússia conflito guerra invasão diplomacia economia nuclear, Prev, 980 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRÁFICO

KIEV:

A maior central nuclear da Europa, afetada pela guerra

A guerra entre Ucrânia e Rússia atingiu nesta sexta-feira (4) a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, e aumentou o temor de uma grande catástrofe.

(Ucrânia conflito energia Rússia, Quadro, 460 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Reações pelo mundo após ataque russo a usina nuclear ucraniana

Os tiros de tanques russos contra a usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa, provocaram preocupação e indignação no mundo nesta sexta-feira (4).

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia energia, Quadro, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS

BRUXELAS:

Otan condena 'irresponsabilidade' da Rússia após ataque contra central nuclear na Ucrânia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, condenou nesta sexta-feira (4) a "irresponsabilidade" da Rússia após o ataque contra a central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, que sofreu um incêndio durante a noite.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia ataque OTAN, Prev, 420 palavras, já transmitida)

PARIS:

O ex-comediante Zelensky e o ex-espião Putin em guerra pela Ucrânia

Um é ex-comediante que se tornou presidente em 2019 sem nenhuma experiência política. O outro foi agente do serviço secreto soviético (KGB) e está no poder há duas décadas

(Ucrânia Rússia conflito guerra invasão política, Perfil, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS

MOSCOU:

Rússia aumenta controle da informação em pleno conflito na Ucrânia

A Rússia abriu caminho nesta sexta-feira (4) para aprovar um texto com duras penas de prisão e multas para quem publicar "informações falsas" sobre o Exército, em mais uma medida de repressão interna em meio à invasão da Ucrânia.

(Rússia Ucrânia conflito mídia política imprensa direitos, Prev, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS

GENEBRA:

Conselho de Direitos Humanos da ONU aprova investigação sobre violações na Ucrânia

O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, nesta sexta-feira (4), em Genebra - por uma maioria esmagadora - uma resolução a favor de uma comissão internacional de inquérito sobre as violações dos direitos humanos e do direito humanitário na Ucrânia após a invasão russa.

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia ONU direitos, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

GENEBRA:

Rússia está mais isolada do que nunca na ONU após votação histórica

A Rússia ficou, nesta sexta-feira (4), mais isolada do que nunca na ONU após uma votação histórica a favor de uma investigação internacional sobre a Ucrânia, na qual aliados de Moscou como Venezuela e Cuba se abstiveram.

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia ONU direitos, Ângulo, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Medo de uma 'cortina de ferro' cultural na Rússia devido à invasão da Ucrânia

Mesmo durante a Guerra Fria, artistas russos frequentemente se apresentavam no Ocidente, mas com a invasão da Ucrânia, a Europa parece não querer ver companhias como Bolshoi ou a coleção Morozov de arte moderna em Paris novamente.

(Rússia Ucrânia guerra invasão arte política sociedade, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

VIENA:

Chefe da AIEA se oferece para viajar à usina nuclear de Chernobyl

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, ofereceu-se nesta sexta-feira (4) para viajar à usina de Chernobyl e negociar com a Ucrânia e a Rússia garantias para a segurança das instalações nucleares ucranianas.

(Ucrânia conflito Rússia energia ONU, Prev, 400 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

China, salva-vidas limitado para a Rússia após sanções

A Rússia conta com a China para mitigar o efeito das sanções internacionais por sua invasão da Ucrânia, mas Pequim não está disposta a fazer muito em nome da amizade, alertam analistas.

(Rússia conflito China comércio Ucrânia guerra invasão economia, Ângulo, 660 palavras, já transmitida)

HELSINQUE:

Trem para Helsinque, uma saída para os russos até a Europa

"Não tenho a intenção de voltar para a Rússia a curto prazo", admite Elena, que vive na Finlândia. Os trens que ligam São Petersburgo com Helsinque, a única linha ainda aberta entre a Rússia e a União Europeia, estão cheios de russos ansiosos por sair do país enquanto puderem.

(Finlândia conflito Rússia refugiados transporte guerra Ucrânia, Reportagem, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS

GENEBRA:

Mais de 1,2 milhão de refugiados ucranianos pela invasão da Rússia

Mais de 1,2 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo os últimos dados da ONU publicados nesta sexta-feira (4).

(Ucrânia Rússia conflito refugiados, Quadro, 410 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Equilíbrio alcançado no espaço após a Guerra Fria é rompido pela invasão russa

A invasão russa da Ucrânia bagunçou rapidamente o tabuleiro de xadrez do setor espacial civil, restringindo brutalmente a cooperação entre Moscou e as potências ocidentais que surgiu após o fim da Guerra Fria.

(UE EUA aeronáutica conflito Rússia espaço aerospacial Ucrânia, Ângulo, 610 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

VARSÓVIA:

Jornalista espanhol suspeito de espionagem para Rússia é detido na Polônia

Um jornalista espanhol independente foi detido em território polonês perto da fronteira com a Ucrânia, suspeito de espionagem para o serviço de inteligência militar russos GRU, anunciou nesta sexta-feira (4) a agência para a segurança polonesa ABW.

(Polônia espionagem Ucrânia Rússia imprensa Espanha, Prev, já transmitida)

DNIPRO:

Invasão russa empurra famílias para o centro da Ucrânia

Na cidade de Volnovakha, no leste da Ucrânia, um bombardeio atingiu o prédio de apartamentos de Viktor e Natalya, que fugiram para Dnipro com seus três filhos em busca de refúgio.

(Ucrânia Rússia guerra invasão violência sociedade deslocados, Reportagem, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Ucrânia: um país altamente nuclearizado, centro de muitas preocupações

A Ucrânia tem vários reatores nucleares, incluindo os da usina de Zaporizhzhia, que foi bombardeada pelos russos. Essas instalações são projetadas para resistir a alguns ataques, mas apenas de forma limitada.

(Ucrânia Rússia guerra invasão nuclear energia, Quadro, 580 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA restabelece pena de morte para autor de atentado na maratona de Boston

A Suprema Corte dos Estados Unidos restabeleceu nesta sexta-feira (4) a pena de morte para o autor do atentado na Maratona de Boston de 2013, que deixou três mortos e 264 feridos.

(EUA justiça atentado maratona Boston, Prev, ja transmitida)

ORAN, Argentina:

Justiça argentina condena bispo a 4 anos e meio de prisão por abuso sexual

Um bispo argentino, considerado próximo do papa Francisco, foi sentenciado nesta sexta-feira (4) a quatro anos e seis meses de prisão por abuso sexual contra dois seminaristas, por um tribunal da cidade de Oran (noroeste), que decretou sua detenção imediata.

(Argentina justiça sociedade igreja abuso sexual, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

RIO DE JANEIRO:

Economia brasileira sai da recessão no 4º trimestre e cresce 4,6% em 2021

A economia do Brasil saiu da recessão ao registrar avanço de 0,5% no último trimestre de 2021 e cresceu 4,6% no ano passado em comparação com 2020, anunciou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(Brasil economia macroeconomia crise pandemia recuperação, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BRASÍLIA:

Nas favelas brasileiras, jovens sonham ser o 'Neymar dos games'

Poderia dizer Neymar ou Vinícius Junior, mas quando o adolescente Yan Araújo é perguntado sobre seus ídolos, ele responde sem hesitar: "Nobru e Cerol", dois jogadores de Freefire, um videogame que está na moda nas favelas brasileiras.

(Brasil favela freefire futebol lazer egames, Reportagem, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- EUROPA

VIENA:

Acordo sobre programa nuclear iraniano estaria 'próximo' e diplomatas europeus retornam para consultas

Um acordo entre o Irã e as potências ocidentais para retomar o acordo nuclear iraniano de 2015 estaria "próximo", disse a missão do Reino Unido nesta sexta-feira (4), no auge das negociações em Viena.

(Irã Viena ReinoUnido nuclear política diplomacia, acompanhamento)

-- ÁSIA

PESHAWAR:

Atentado contra mesquita no Paquistão deixa 56 mortos e quase 200 feridos

Ao menos 56 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas em um atentado contra uma mesquita xiita em Peshawar, noroeste do Paquistão, durante a oração de sexta-feira.

(Paquistão religião atentado, 450 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Após invasão da Ucrânia, petróleo russo não encontra comprador

Uma semana após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o petróleo russo luta para encontrar compradores, que temem o estigma, possíveis sanções futuras e complicações logísticas, apesar das crescentes preocupações com a escassez do mercado.

(Rússia conflito GB Ucrânia petróleo energia invasão sanções, Ângulo, 630 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Economia brasileira sai da recessão no 4º trimestre e cresce 4,6% em 2021

A economia do Brasil saiu da recessão ao registrar avanço de 0,5% no último trimestre de 2021 e cresceu 4,6% no ano passado em comparação com 2020, anunciou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(Brasil economia macroeconomia crise pandemia recuperação, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BERLIM:

Tesla obtém aprovação final para abrir sua megafábrica perto de Berlim

A montadora americana Tesla garantiu o acordo final com as autoridades alemãs que permitirá o lançamento da produção de veículos elétricos em sua primeira megafábrica europeia perto de Berlim, anunciou o governo regional nesta sexta-feira (4).

(Tesla Berlim fábrica automóveis economia, Prev, 600 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

BRASÍLIA:

Nas favelas brasileiras, jovens sonham ser o 'Neymar dos games'

Poderia dizer Neymar ou Vinícius Junior, mas quando o adolescente Yan Araújo é perguntado sobre seus ídolos, ele responde sem hesitar: "Nobru e Cerol", dois jogadores de Freefire, um videogame que está na moda nas favelas brasileiras.

(Brasil favela freefire futebol lazer egames, Reportagem, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

NOVA YORK:

Los Angeles Lakers, protagonistas de uma série

Quase dois anos após o sucesso de "The Last Dance" sobre o Chicago Bulls de Michael Jordan, é a vez dos Lakers entrarem no campo do streaming: o contra-ataque começa no domingo com uma ficção sobre os anos gloriosos.

(Lakers basquete EUA streaming, Enfoque, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags