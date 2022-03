Patua de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-diplomacia-conflito:

1/ Mapa com a localização das principais explosões, dos bombardeios e combates entre o exército ucraniano e russo com as zonas sob controle russo, em 4 de março. (135 x 120 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia com localização da central nuclear de Zaporizhzhia e as zonas controladas pelas tropas russas em 3 de março. (135 x 113 mm) - Disponível

3/ Mapa do sudeste da Ucrânia com localização das cidade de Kherson, Berdiansk e Mariupol, da central nuclear de Zaporizhzhia e das zonas controladas pelos russos em 3 de março a 17h (Bras.). (135 x 100 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Ucrânia em que se comparam as zonas sob controle russo de 24 de fevereiro até o dia 3 de março. (90 x 124 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa com a localização das centrais nucleares da Ucrânia. (90 x 76 mm) - Disponível

6/ Mapa da Europa que mostra os deslocamentos de refugiados ucranianos para outros países europeus,segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. (135 x 108 mm) - Atualização disponível

7/ Mapa da región de Kiev situando os principais combates e bombardeios da Rússia ao redor da cidade, entre 2 e 4 de março. (135 x 105 mm) - Atualização disponível

* Paquistão-explosão-política: mapa do localizando Peshawar. (45 x 55 mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 04 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 04 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 04 de março. (45x86 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Ucrânia-Rússia-cereais-trigo-milho-mercados-conflito:

1/ Evolução do preço do trigo e do milho no mercado europeu desde 2018. (135 x 79 mm) - Disponível

2/ Variação das importações e exportações dos principais sócios comerciais da Rússia desde 2012. (135 x 90 mm) - Reenvio disponível

