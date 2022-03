Otimismo cauteloso sobre acordo nuclear entre potências e Irã

O diretor da agência de vigilância nuclear da ONU chegou a Teerã nesta sexta-feira (4), em um clima de otimismo cauteloso sobre a conclusão iminente de um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, se reunirá no sábado com as autoridades iranianas responsáveis por este arquivo, paralelamente às discussões que ocorrem em Viena para reviver o acordo de 2015.

Esse acordo, assinado pelo Irã de um lado e Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia do outro, visa garantir que o Irã não desenvolva uma arma atômica, embora a República Islâmica sempre tenha negado que esta seja a sua intenção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Viajo hoje para Teerã para encontrar autoridades iranianas [no sábado] e resolver questões pendentes. O momento é crítico, mas um resultado positivo para todos é possível", tuitou Grossi antes de sua partida.

Um acordo entre o Irã e as potências ocidentais para retomar o acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano está "próximo", disse a missão do Reino Unido em Viena na sexta-feira.

O acordo de 2015 desmoronou quando os Estados Unidos deixaram o pacto em 2018 sob a presidência de Donald Trump, restabelecendo suas sanções. Em resposta, o Irã começou a desrespeitar muitas das restrições a suas atividades nucleares.

jsk/mar-grp/js/dl/mr/ap/mvv

Tags