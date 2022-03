Kroos não enfrenta a Real Sociedad e é dúvida para jogo contra o PSG

O jogador do Real Madrid Toni Kroos é dúvida para o jogo contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, depois que Carlo Ancelotti confirmou que o meia não enfrentará a Real Sociedad neste sábado.

O Real Madrid tem a tarefa de reverter a derrota de 1 a 0 sofrida no jogo de ida diante do PSG, na quarta-feira no estádio Santiago Bernabéu, mas Kroos poderá ficar de fora do jogo (depois de sentir um desconforto, aparentemente nos tendões).

Ancelotti disse que Kroos precisa de "cinco ou seis dias" para se recuperar, enquanto o companheiro de equipe Fede Valverde teve febre nos últimos dias e também não estará disponível contra a Real Sociedad na LaLiga.

"Valverde e Kroos não estão disponíveis para amanhã", disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Valverde não tem nenhum problema para estar em campo na quarta-feira e acho que Kroos tampouco, porque é um problema muito pequeno que acho que será resolvido em breve", acrescentou.

"Eles treinaram até recentemente e não acho que perderão a condição física nesses poucos dias".

O Real Madrid está isolado na liderança, seis pontos à frente do Sevilla. A Real Sociedad ocupa a sexta posição, um ponto atrás do Barcelona (4º), apesar de ter disputado um jogo a mais que o clube catalão.

