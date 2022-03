Inter goleia Salernitana (5-0) com hat-trick de Lautaro e assume liderança do Italiano

A Inter de Milão se reencontrou com a vitória com destaque para o argentino Lautaro Martínez, autor de um hat-trick na vitória por 5 a 0 sobre o lanterna, a Salernitana, nesta sexta-feira, na abertura da 28ª rodada da Serie A.

Com esta vitória, a Inter assumiu a liderança provisória do campeonato, com um ponto a mais que Napoli (2º) e Milan (3º), que se enfrentam no domingo no duelo mais aguardado do fim de semana do 'Calcio'.

Lautaro Martínez desencantou e comandou a Inter, a apenas quatro dias do difícil duelo em Anfield, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde precisa superar o revés de 2 a 0 sofrido em casa contra o Liverpool na Itália.

Contra a Salernitana, que não pôde contar com o francês Franck Ribéry após o acidente de trânsito sem gravidade que o veterano sofreu esta semana, os jogadores de Simone Inzaghi viraram a página de fevereiro, um mês para esquecer, no qual não conseguiram nenhuma vitória em quatro jogos da Serie A, além de sofre a derrota para o Liverpool que complica muito sua continuidade na Liga dos Campeões.

Lautaro Martínez não marcava havia treze jogos, levando em conta todas as competições, justamente desde a partida da primeira rodada da Serie A contra a Salernitana, em 17 de dezembro.

O argentino abriu o placar com um chute cruzado aos 22 minutos, após um passe de Nicolo Barella. Depois ele marcou aos 40 minutos, novamente com assistência de Barella. Aos 56 minutos, fez o hat-trick da noite no estádio Giuseppe Meazza, desta vez após um cruzamento de Edin Dzeko, autor dos dois últimos gols (64 e 69) da Inter, no seu caso com assistências de Robin Gosens e Denzel Dumfries.

Na tabela artilharia, Lautaro Martínez acumula 14 gols e é o quarto colocado. Um degrau abaixo está Dzeko, com 12 gols.

Os dois ainda estão longe do artilheiro desta Serie A no momento, o sérvio Dusan Vlahovic da Juventus e da Fiorentina (até o mercado de janeiro).

-- Jogos da 28ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Inter - Salernitana 5 - 0

- Sábado:

(11h00) Udinese - Sampdoria

(14h00) Roma - Atalanta

(16h45) Cagliari - Lazio

- Domingo:

(08h30) Genoa - Empoli

(11h00) Bologna - Torino

Fiorentina - Hellas Verona

Unione Venezia - Sassuolo

(14h00) Juventus - Spezia

(16h45) Napoli - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 58 27 17 7 3 60 22 38

2. Napoli 57 27 17 6 4 49 19 30

3. Milan 57 27 17 6 4 53 29 24

4. Juventus 50 27 14 8 5 41 25 16

5. Atalanta 47 26 13 8 5 50 30 20

6. Roma 44 27 13 5 9 45 34 11

7. Lazio 43 27 12 7 8 54 42 12

8. Fiorentina 42 26 13 3 10 45 36 9

9. Hellas Verona 40 27 11 7 9 52 43 9

10. Sassuolo 36 27 9 9 9 45 45 0

11. Torino 33 26 9 6 11 33 28 5

12. Bologna 32 26 9 5 12 32 42 -10

13. Empoli 31 27 8 7 12 40 53 -13

14. Udinese 26 25 5 11 9 32 42 -10

15. Sampdoria 26 27 7 5 15 35 46 -11

16. Spezia 26 27 7 5 15 28 49 -21

17. Cagliari 25 27 5 10 12 28 48 -20

18. Unione Venezia 22 26 5 7 14 24 47 -23

19. Genoa 17 27 1 14 12 22 47 -25

20. Salernitana 15 26 3 6 17 20 61 -41

