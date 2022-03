Imigrantes tentam entrar novamente no enclave espanhol de Melilla

Um grupo de mais de 1.000 imigrantes ilegais tentou nesta sexta-feira (4) chegar à cidade espanhola de Melilla, no norte da África, pulando a cerca da fronteira com Marrocos sem sucesso, informou o ministro do Interior espanhol.

"Esta manhã também tivemos outra tentativa de saltar a cerca de Melilla por um grupo de mais de mil pessoas", mas "foi evitado" pela ação das forças de segurança marroquinas e espanholas, disse Fernando Grande-Marlaska em uma conferência de imprensa.

"A colaboração e cooperação com a polícia marroquina é perfeita, é plena", garantiu o ministro, há um ano a Espanha acusou o Marrocos de "agressão" e "chantagem" pela entrada de mais de 10.000 imigrantes em outro enclave espanhol norte-africano, Ceuta.

Na quarta-feira, ocorreu a maior tentativa de burlar à cerca já registrada, segundo as autoridades, 2.500 imigrantes, e na quinta-feira 1.200 tentaram novamente.

No total, nestes dois dias, 871 imigrantes alcançaram seu objetivo e chegaram à cidade espanhola, e já se aproxima da marca de 1.092 durante todo o ano de 2021.

Grande-Marlaska denunciou que os -migrantes mostraram uma "violência incomum" contra as forças de segurança.

Embora Madri tenha elogiado "a colaboração" de Rabat, uma fonte das forças de segurança espanholas falou à AFP da "pressão" dos Marrocos e disse que "é muito raro que 2.500 imigrantes desçam e não haja resistência" do lado marroquino da fronteira.

Melilla e Ceuta, cerca de 400 km mais a oeste, são as duas únicas fronteiras terrestres entre a África e a Europa e, portanto, servem de ponte para outros países europeus para muitos imigrantes africanos.

A chegada de milhares de pessoas a Ceuta em maio de 2021 ocorreu no contexto da crise diplomática entre Espanha e Marrocos que ainda não terminou completamente, porque a embaixadora marroquina em Madri ainda não regressou ao seu posto depois de ter sido chamada para consulta.

