Grupo EI reivindica atentado suicida contra mesquita no Paquistão (agência de propaganda)

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta sexta-feira (4) um atentado suicida que deixou pelo menos 56 mortos em uma mesquita de Peshawar, no Paquistão, informou a agência de propaganda desta organização jihadista, a Amaq.

"Um combatente suicida do Estado Islâmico conseguiu entrar hoje [sexta-feira] em uma mesquita xiita de Peshawar, após ter atirado em dois membros da polícia paquistanesa que a guardavam, matando um e ferindo outro", diz o comunicado, publicado nas redes sociais. Após matar os agentes, o indivíduo "detonou um cinto carregado com explosivos no meio dos xiitas", acrescentou.

