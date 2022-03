EUA já entregaram maior parte das armas prometidas à Ucrânia

Os Estados Unidos já entregaram mais de dois terços das armas prometidas no final de fevereiro à Ucrânia, que as está utilizando de maneira "eficaz" para frear o avanço das forças russas, declarou nesta sexta-feira (4) uma funcionária do Pentágono.

Washington desembolsou 60 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia no outono boreal, seguidos de 200 milhões adicionais em dezembro, para armas e munições que, em sua maioria, foram entregues às forças ucranianas, segundo a funcionária do Departamento de Defesa americano.

Em 26 de fevereiro, o governo americano desbloqueou uma nova ajuda militar sem precedentes, de 350 milhões de dólares, para apoiar Kiev frente à invasão russa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este montante está destinado a "proporcionar urgentemente à Ucrânia a munição necessária, mísseis antitanque Javelin e mísseis antiaéreos Stinger", assinalou esta semana no Congresso a titular do Departamento de Estado para temas político-militares, Jessica Lewis, confirmando oficialmente a entrega dos Stinger.

Desses 350 milhões, "já entregamos aos ucranianos equipamentos no valor de 240 milhões de dólares, incluindo alguns dos mais essenciais, como equipamentos antiblindados", explicou nesta sexta a funcionária do Pentágono.

"Não há indícios de interferência russa" para criar obstáculos às entregas de armas, acrescentou.

As armas e munições estão sendo entregues às forças ucranianas "em vários lugares", detalhou outro funcionário do Departamento de Defesa americano, que não quis oferecer detalhes.

"Todos ficamos muito impressionados com a eficácia com que as forças armadas ucranianas utilizam os equipamentos que proporcionamos", os distribuindo "muito rapidamente" no campo de batalha para "frear o avanço russo", insistiu a funcionária do Pentágono.

A fonte também assinalou que os Estados Unidos "formaram" o exército de Kiev no uso destas armas no passado, incluídos os treinamentos de última hora em dezembro e no início de janeiro.

"[Os ucranianos] estão familiarizados com a imensa maioria do que oferecemos", garantiu.

A funcionária acrescentou que outros 14 países já entregaram armas à Ucrânia desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro e lembrou que o presidente americano Joe Biden pediu mais verba ao Congresso para continuar com o fornecimento.

fff/vgr/erl/mr/rpr/ic

Tags