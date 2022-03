EUA anunciam novas sanções contra setor de petróleo russo, por invasão da Ucrânia

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 4, em comunicado, a imposição de novas sanções contra a Rússia pelo que considera "brutal ataque à soberania da Ucrânia". Entre as medidas, Washington decidiu aplicar "rígidas" restrições de exportações ao setor de refinamento de petróleo russo.

Os americanos também adicionaram à lista de sanções 91 novas entidades que apoiaram as ações de militares russos em território ucraniano. Segundo comunicado, o objetivo é restringir o acesso a commodities, softwares e tecnologia dos EUA, em um esforço para conter o avanço de Moscou.

"A cada dia que passa, à medida que continua seu ataque à Ucrânia, a Rússia encontra-se com menos lugares para buscar apoio econômico e material", disse a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo. "Os EUA e nossos aliados e parceiros continuarão firmes com o povo da Ucrânia e as ações de hoje restringirão ainda mais o acesso da Rússia à receita para apoiar sua agressão", acrescentou.

