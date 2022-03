Em reunião com presidente da Finlândia, Biden fala de política de portas abertas da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o presidente finlandês, Sauli Niinistö, nesta sexta-feira, 4, sobre a importância da política de portas abertas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A postura faz referência à ideia de que qualquer país europeu em condições de assumir os compromissos e obrigações da adesão e contribuir para a segurança na zona euro-atlântica pode entrar na organização.

Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, na ocasião os líderes se comprometeram a iniciar um processo que fortaleceria a cooperação de segurança entre os EUA e a Finlândia, que seria conduzida em estreita consulta com outros países nórdicos. De acordo com o documento, os presidentes também discutiram a coordenação transatlântica em andamento para impor custos à Rússia por sua invasão militar não provocada e injustificada da Ucrânia e seus respectivos esforços para fornecer segurança e assistência humanitária ao país.

A relação da Finlândia com a Otan, da qual o país não faz parte, era um dos temas mais aguardados na conversa, uma vez que pode mudar a reação dos aliados em caso de uma agressão russa ao país. Na última semana, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo Maria Zakharova afirmou que um ingresso da Finlândia na Otan teria "sérias repercussões militares e políticas".

O encontro em Washington ocorreu para discutir o fortalecimento das relações bilaterais e garantir uma forte defesa e dissuasão no norte da Europa, segundo o comunicado. Além disso, os presidentes trataram de segurança energética e os esforços para enfrentar as mudanças climáticas, diz a publicação.

