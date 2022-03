ELN anuncia cessar-fogo de seis dias na Colômbia por legislativas

O ELN, último grupo guerrilheiro reconhecido na Colômbia, anunciou nesta sexta-feira um cessar-fogo de seis dias para "facilitar" as eleições legislativas de 13 de março.

"Para facilitar o dia das eleições e o comparecimento às urnas para quem quiser votar, anunciamos um cessar-fogo entre às 00h00 do dia 10 de março e às 24h00 do dia 15 do mesmo mês", disseram os rebeldes em um comunicado.

O Exército de Libertação Nacional (ELN) apresentou a trégua unilateral como um "gesto" ao país, mas não "ao governo", que "sempre negou a paz".

Contrário ao acordo de paz que em 2017 desarmou a então guerrilheira das FARC, o governo do presidente Iván Duque minimizou o anúncio.

"Não acredito nas notícias de criminosos ou terroristas. (...) Eles o fazem apenas com o propósito político de influenciar as eleições para que abram falsas conversações de paz ou alguns outros lhes ofereçam perdão social", disse o ministro da Defesa, Diego Molano, durante entrevista coletiva na cidade de Bucaramanga (nordeste).

Antes do anúncio da trégua, o grupo armado lançou uma ofensiva que deixou pelo menos sete feridos, incendiou vários veículos e paralisou algumas cidades, incluindo aquelas que fazem fronteira com a Venezuela, no departamento de Arauca.

Duque, que terminará seu mandato de quatro anos em agosto, suspendeu as negociações de paz que seu antecessor mantinha com o ELN devido à recusa dos rebeldes em cessar seus ataques.

Surgido em 1964 no calor da Revolução Cubana, o ELN continua armado após o acordo de paz assinado em 2016 com o que era a guerrilha mais poderosa do continente.

A organização conta com cerca de 2.500 combatentes e uma extensa rede de apoio nas áreas urbanas.

A Colômbia, principal exportador de cocaína do mundo, vive um intenso conflito que em mais de meio século opôs guerrilheiros, paramilitares, narcotraficantes e agentes do Estado, deixando mais de nove milhões de vítimas, a maioria deslocadas.

