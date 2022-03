Deputados russos aprovam texto que pune com prisão "informações falsas sobre o exército

Os deputados russos aprovaram nesta sexta-feira um texto que prevê duras penas de prisão e multas para pessoas que publicam "informações falsas" sobre o exército, em plena invasão da Ucrânia por parte das forças russas.

A emenda, aprovada em terceiro turno pela Duma, prevê diversas penas, que podem chegar a 15 anos de prisão, caso "informações falsas tenham consequências graves" para as Forças Armadas.

Outra emenda adotada nesta sexta-feira também prevê sanções para "os pedidos de sanções contra a Rússia", no momento em que o país enfrenta grandes penalidades por parte dos países ocidentais por seu ataque à Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os textos são aplicados à população em geral, não apenas aos profissionais da imprensa.

Com as medidas, as autoridades reforçam o arsenal repressivo e de controle da informação.

Nesta sexta-feira, a agência reguladora de comunicação da Rússia anunciou que restringiu o acesso aos portais de quatro meios de comunicação independentes, incluindo a versão em russo da BBC, a pedido do Ministério Público.

Em relação à invasão da Ucrânia, as autoridades russas proibiram a imprensa de usar informações diferentes das declarações oficiais sobre o tema.

bur/pz/es/mar

Tags