Coreia do Norte dispara 'projétil não identificado' (militares sul-coreanos)

A Coreia do Norte disparou pelo menos um "projétil não identificado", informaram neste sábado (4) as forças armadas sul-coreanas no nono suposto teste com mísseis este ano no país dotado de arsenal nuclear.

"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado para o leste", informou o estado-maior conjunto sul-coreano em um comunicado, sem dar maiores detalhes.

