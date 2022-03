Coreia do Norte dispara 'projétil não identificado', dizem militares sul-coreanos

A Coreia do Norte disparou pelo menos um "projétil não identificado", informaram os militares sul-coreanos neste sábado (5, noite de sexta-feira no Brasil), o que seria o nono teste de míssil somente neste ano no país, que possui armas nucleares.

"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado para o leste", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado, sem dar mais detalhes.

Pyongyang realizou sete testes de armas em janeiro, um número sem precedentes, incluindo seu míssil mais poderoso desde 2017, quando o líder Kim Jong Un provocou o então presidente dos EUA Donald Trump com uma série de lançamentos.

Desde então, a diplomacia estagnou e, apesar das duras sanções internacionais, Pyongyang insiste no fortalecimento de sua capacidade militar.

Em janeiro passado, a Coreia do Norte ameaçou abandonar sua moratória autoimposta em testes de armas nucleares e de longo alcance.

Além disso, na segunda-feira, afirmou ter realizado um teste de "grande importância" para o desenvolvimento de um satélite de reconhecimento, um dia depois que Seul revelou que havia detectado um lançamento de míssil balístico.

Analistas apontaram que Pyongyang buscaria capitalizar a distração dos EUA com a invasão russa da Ucrânia para realizar mais testes.

A Ucrânia, que emergiu da Guerra Fria com um estoque considerável de armas nucleares soviéticas, descartou seu arsenal na década de 1990.

A Coreia do Norte acusou os EUA em fevereiro de serem "a causa raiz da crise ucraniana", apontando em comunicado que Washington "se intromete" nos assuntos internos de outros países quando lhe convém, ao mesmo tempo em que condena as legítimas "medidas de autodefesa" de outros.

