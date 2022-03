Comunicado do Business Wire :SMOORE

SMOORE, líder global na oferta de soluções de tecnologia de vaping (cigarro eletrônico), anunciou hoje que foi classificada entre as 100 melhores empresas em 2021 no Ranking Internacional de Pedidos de Patentes da Empresa Chinesa PCT, como a empresa No 1 no setor de atomização eletrônica, com 84 pedidos de patentes internacionais PCT. A parceira estratégica da SMOORE e a marca líder de vaping (cigarro eletrônico) da China, a RELX, também está presente na lista, sendo responsável por 74 pedidos de patentes internacionais PCT.

Com base no número de pedidos de patentes internacionais PCT em 2021, o ranking é publicado pelo IPRdaily, uma mídia de propriedade intelectual com influência global, e um banco de dados global de patentes, o incoPat.

Até 31 de dezembro de 2021, a SMOORE contava com mais de 3.408 pedidos de patentes cumulativamente, sendo mais de 1.570 pedidos de patentes de invenções e mais de 1.674 pedidos de patentes autorizados. Como líder global da indústria vaping, a SMOORE apresentou 730 pedidos de patentes internacionais de 2016 a 2021; particularmente nos EUA, os pedidos de patente da SMOORE foram próximos aos da Altria.

Com foco no desenvolvimento de tecnologia de atomização, a empresa tem mais de 600 pedidos de patentes internacionais relacionados a bobinas de atomização. Impulsionada por suas patentes de tecnologia de atomização com liderança mundial, a SMOORE lançou a solução de cápsula de vaporização com bobina de cerâmica mais fina do mundo, a FEELM Air, em janeiro de 2022. Equipada com a nova geração de bobina de cerâmica de película biônica ultrafina, a FEELM Air apresenta 7 grandes inovações na experiência de vaping, incluindo o design, confiabilidade, sabor e experiência interativa prazerosa.

Até o momento, a SMOORE adquiriu mais de 1.500 especialistas em P&D de diferentes origens científicas e estabeleceu 10 centros de pesquisa fundamental no mundo inteiro para pesquisa interdisciplinar, com cinco novos centros de pesquisa em preparação.

Além disso, a SMOORE apresentou uma queixa à Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos contra 38 empresas e indivíduos americanos e canadenses por violação de direitos autorais em outubro de 2021. As supostas partes violaram a seção 337 da Tariff Act of 1930 (Lei de Tarifação de 1930), na qual certos produtos, cartuchos e componentes de vaporizadores de óleo contêm os mesmos recursos dos produtos da SMOORE.

Frankie Chen frankie.chen@smoorecig.com

