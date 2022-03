Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

Moody's Corporation (NYSE:MCO)lançou hoje uma nova série de registros pré-gravadas para acionistas em antecipação ao evento do Dia do Investidor a ser realizado em 10 de março de 2022 na Bolsa de Valores de Nova York. Os participantes interessados podem ver estas gravações e se inscrever para o evento no site do Dia do Investidor da Moody's.

A série fornece uma visão privilegiada das mais recentes inovações e conquistas da empresa, bem como suas prioridades estratégicas e objetivos de crescimento para 2022 e além. É composto por seis vídeos, todos lançados hoje e disponíveis através deste link:

-- Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) descreve a cultura diversificada da Moody's com foco no apoio às iniciativas de DE&I em toda a nossa força de trabalho mundial;

-- ESG e Clima oferece uma visão de 360° dos riscos e oportunidades de ESG que os participantes do mercado enfrentam hoje e nossa capacidade exclusiva de atender às suas necessidades, bem como os próprios compromissos da Moody's nestas áreas críticas;

-- Finanças e Estratégia fornece percepções sobre a abordagem estratégica da empresa para o crescimento contínuo através da alocação de capital, aquisições e investimentos orgânicos, bem como uma visão geral das novas linhas de negócios de relatórios da Moody's Analytics;

-- Moody's Analytics demonstra como nossa estratégia integrada de avaliação de risco ajuda os clientes a navegar pelos riscos interconectados, tomar melhores decisões e criar resiliência;

-- Serviços a Investidores da Moody's discute a evolução do impacto e transparência que as classificações oferecem aos mercados mundiais de capital de dívida e aos participantes do mercado; e

-- Tecnologia e Inovação destaca como a inovação e a tecnologia interoperável são essenciais à estratégia de negócios da Moody's.

O Dia do Investidor da Moody's irá ocorrer na Bolsa de Valores de Nova York em 10 de março de 2022, das 8h às 13h30 ET. Durante o evento, os líderes sêniores irão debater os negócios da empresa e as estratégias a longo prazo, além de fornecer uma atualização sobre o atual ambiente financeiro e de negócios. Comentários de introdução e um painel de perguntas e respostas com os executivos sêniores da Moody's serão transmitidos ao vivo das 8h30 às 10h00 ET. Os links para a transmissão ao vivo estarão disponíveis no site do Dia do Investidor da Moody's e enviado por e-mail aos participantes registrados pouco antes do início do evento.

O registro para o Dia do Investidor é necessário.Para mais informação, entre em contato com as Relações com Investidores da Moody's em ir@moodys.com.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa mundial integrada de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões com mais informação e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com mais de 13.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com experiência local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220303006007/pt/

Contato

SHIVANI KAK Relações com Investidores 212.553.0298 shivani.kak@moodys.com JOE MIELENHAUSEN Comunicações 212.553.1461 joe.mielenhausen@moodys.com

