Comunicado do Business Wire :IHS Holding Limited

IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (a"Empresa") anunciou que seus resultados financeiros para os períodos trimestral e exercícios concluídos em 31 de dezembro de 2021 (os "Resultados Q4/FY 2021") estão programados para serem divulgados em serviços de notícias e nosso site na ou antes da terça-feira, 15 de março de 2022 às 6:00 h ET (11:00 h GMT).

Além disto, uma teleconferência para debater os Resultados Q4/FY 2021 irá ocorrer na terça-feira, 15 de março de 2022, às 8:30 h ET (13:30 h GMT).

Os números de conexão da teleconferência são +1 646 664 1960 (EUA / Canadá) ou +44 20 3936 2999 (Reino Unido / Internacional). A senha da chamada é 955442.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O webcast estará disponível e acessível por meio da seção Materiais de Ganhos de nosso site.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220304005168/pt/

Contato

Para informação posterior, entre em contato com: investorrelations@ihstowers.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags