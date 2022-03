Comunicado do Business Wire :DXC Technology

A DXC Technology condena a agressão injustificada do governo russo que está levando à morte, ferimentos e deslocamento de civis inocentes na Ucrânia. A DXC apoia todas as pessoas, empresas e governos em todo o mundo que pedem o fim imediato deste ataque não provocado à Ucrânia.

Atualmente, nossa prioridade número um é cuidar de nossos colegas da região. Nossa equipe dedicada da DXC está trabalhando 24 horas por dia para fornecer abrigo, assistência financeira, assistência médica e suporte de realocação para nossos colegas e suas famílias.

Com base na agressão do governo russo, não estamos mais realizando negócios na Rússia e nos comprometemos a sair desse mercado. Temos aproximadamente 4.000 colegas na Rússia e os apoiamos neste momento de necessidade. Continuamos a apoiar e manter o cumprimento rigoroso de todas as sanções aplicáveis impostas contra a Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alinhada com a nossa estratégia "Pessoas em primeiro lugar", a DXC está equiparando as doações de funcionários aos esforços humanitários da Cruz Vermelha em 200%, o que inclui fornecer apoio financeiro direto aos nossos colegas afetados. Estamos cuidando de todas as nossas pessoas, independentemente de sua nacionalidade ou país de origem.

Continuaremos avaliando a situação e tomando as medidas necessárias, aproveitando a força de nossa equipe global para ajudar a minimizar qualquer impacto em nossos colegas e clientes da DXC.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica, modernizando a TI, otimizando arquiteturas de dados e garantindo segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do setor público do mundo confiam na DXC para implantar serviços em toda a Enterprise Technology Stack para impulsionar novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Saiba mais sobre como oferecemos excelência para nossos clientes e colegas em DXC.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220304005270/pt/

Contato

Mídia

Sean B. Pasternak Relações com a mídia corporativa 1-647-975-7326 Sean.Pasternak@DXC.com

John Sweeney, CFA Vice-presidente, relações com investidores +1-980-315-3665 John.Sweeney@DXC.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags