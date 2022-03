Comunicado do Business Wire :ASM Global

A ASM Global, a mais importante empresa mundial de gestão de espaços para eventos e produtora de experiências de vida, foi selecionada para administrar o Olympia London, que passa por uma grande transformação como o mais importante centro de exposições da área central de Londres e um dos locais mais históricos da Europa.

Photo courtesy: Olympia

O anúncio é um importante passo na remodelação do Olympia London, e a ASM Global assumirá a responsabilidade pelas atividades de exposições e eventos. Essa seleção amplia a presença da ASM na Europa com um local emblemático na capital britânica e proporciona a troca de conhecimentos globais para expandir o alcance do Olympia London no mercado internacional.

A renovação do Olympia será concluída em 2024 e inclui um espaço para música ao vivo com capacidade para 4.400 pessoas; um teatro com 1.575 assentos; uma escola de artes criativas; 100.000 pés quadrados de restaurantes, bares e outros locais de alimentação; dois hotéis de renome internacional; 550.000 pés quadrados de escritórios comerciais; e 2,5 acres de novos espaços públicos.

As equipes de gestão da ASM Global e do Olympia London já começaram a atuar em colaboração nos planos de melhoria do local para as novas instalações de conferência e hospitalidade de padrão internacional.

O Olympia London tem sido uma referência cultural e arquitetônica desde sua inauguração em 1886. Ele é hoje um dos locais para eventos mais concorridos de Londres e, nos últimos anos, atraiu mais de 1,6 milhão de visitantes e realizou mais de 200 eventos por ano. A área do Olympia como um todo passa atualmente por uma remodelação como bairro cultural, um novo destino de arte, cultura, educação, entretenimento, exposições, música, escritórios comerciais com tecnologia de ponta e alguns dos melhores restaurantes e bares da cidade.

Ron Bension, presidente e diretor executivo da ASM Global, comentou: "Temos orgulho de fazer parceria com o Olympia London, a Yoo Capital e a Deutsche Finance International neste local incrível e histórico para posicioná-lo na vanguarda do setor para os próximos 100 anos. Nosso compromisso com a satisfação dos visitantes e parceiros condiz plenamente com a reputação do Olympia London, e esperamos seguir atendendo à agenda de eventos de clientes novos e atuais no Olympia London, além de expandir sua programação com outros eventos únicos".

A ASM Global possui uma trajetória incomparável trabalhando com importantes áreas e espaços culturais e de entretenimento, entre eles, o L.A. LIVE em Los Angeles, o Darling Harbour em Sydney, a OVO Arena Wembley em Londres e a AO Arena em Manchester. A ASM utilizará seus relacionamentos globais em conteúdo, programação, planejamento, tecnologia, sustentabilidade e segurança de visitantes para tornar a experiência dos visitantes do Olympia London ainda melhor.

O Olympia London passa a integrar a rede da ASM Global de mais de 300 locais para eventos pelo mundo, que realizam 20 mil eventos e recebem 165 milhões de visitantes a cada ano. Outros importantes centros de exposições e convenções de seu portfólio incluem o McCormick Place em Chicago, o Moscone Center em São Francisco, o ICC Sydney, o Shenzhen World na China e o P&J Live em Aberdeen, Reino Unido.

Sobre a ASM Global

A ASM Global é a produtora líder mundial de experiências de entretenimento. Ela é a líder global em estratégia e gerenciamento de espaços e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta para que proprietários de espaços alcancem os máximos resultados. A rede de espaços de elite para eventos da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 325 das mais prestigiadas arenas, estádios, centros de convenções e exposições, e locais de artes cênicas do mundo. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, ou acesse asmglobal.com.

Sobre o Olympia London

Desde exposições de consumo espetaculares e eventos esportivos e musicais emocionantes até as feiras comerciais mais coloridas, o Olympia London é o espaço perfeito para eventos inspiradores. Ele está localizado no coração de Londres, e sua atmosfera, arquitetura inconfundível e legado de 136 anos atraem os melhores e mais ousados eventos do Reino Unido. O local possui liderança em matéria de sustentabilidade. Um dos pioneiros e o primeiro local para eventos a obter certificação na norma internacional de sistema de gestão de sustentabilidade de eventos ISO 20121, o Olympia London não envia nenhum resíduo a aterros sanitários há mais de uma década. Em 2021, o Olympia London foi um dos primeiros espaços para eventos britânicos a assumir o compromisso com emissões líquidas zero até 2050. O Olympia London será em breve parte de um destino mais amplo para arte, cultura e entretenimento. Esse novo bairro criativo impulsionará a economia londrina com espaços para artes cênicas, música ao vivo, restaurantes e bares, hotéis, espaços de co-working e belas áreas abertas para o lazer de todos. Você já viu nossa história. Agora, conheça nosso futuro emolympia.london/future

Sobre o Olympia

Um destino com atração pelo espetacular, o Olympia une arte, entretenimento, tecnologia e os setores criativos. Projetado pelos estúdios Heatherwick Studio e SPPARC Architecture, o rejuvenescimento do local de eventos mais concorrido da capital britânica - que atrai mais de 1,6 milhão de visitantes a cada ano - acrescentará cinco locais de entretenimento ao vivo, dois hotéis de renome internacional, mais de 40 restaurantes e bares, um cinema, escritórios e estúdios criativos, além de 2,5 acres de jardins e espaços públicos. Saiba mais sobre os planos em olympia.co.uk e sobre a importância da sustentabilidade para o desenvolvimento em nossa política de governança ambiental, social e corporativa.

