China aumentará gasto militar em 7,1% em 2022

A China aumentará seu orçamento militar em 7,1% este ano, anunciou o Ministério das Finanças neste sábado (5), num contexto de tensão global sobre a invasão russa da Ucrânia.

O país destinará 1,45 trilhão de yuans (US$ 230 bilhões) para a defesa em 2022, de acordo com o relatório de orçamento do governo. A China tem o segundo maior orçamento de defesa do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

O aumento nos gastos militares chineses é superior à previsão de crescimento da economia, fixada neste sábado em 5,5% para o ano em curso, segundo o primeiro-ministro Li Keqiang.

O aumento ocorre em meio ao aumento das tensões globais com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que Pequim se recusou a condenar, dizendo que "entende" as preocupações de segurança de Moscou.

O fortalecimento militar chinês desperta desconfiança entre os países vizinhos, alimentada pela falta de transparência sobre exatamente o que o orçamento de defesa contém.

