Avião com mexicanos e latino-americanos vindos da Ucrânia chega ao México

Um grupo de 44 mexicanos e seus parentes, incluindo 28 ucranianos e um australiano, além de sete equatorianos e um peruano, chegaram à Cidade do México na manhã desta sexta-feira (4) após serem retirados da Ucrânia pela Romênia.

"Esta manhã o avião da Força Aérea Mexicana chegou sem incidentes com 81 passageiros", disse o chanceler Marcelo Ebrard na entrevista coletiva matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.

A aeronave pousou por volta das 01h00 (04h00 de Brasília) após um voo de quase 24 horas, com escalas incluídas, vindo de Bucareste.

Em imagens divulgadas pela chancelaria, as pessoas são vistas com roupas quentes, usando máscaras e carregando alguns de seus pertences.

Os passageiros tiraram uma foto ao pé do avião com as bandeiras do México e da Romênia. Há algumas crianças no grupo e também uma mulher que viajou com "Salchicha", seu cachorro.

Ebrard descreveu o retorno dos mexicanos e suas famílias como "muito emocionante" e lembrou que alguns foram retirados da Ucrânia quando já havia iniciado os bombardeios pelas tropas russas.

O México negociou com alguns governos latino-americanos, como Peru e Equador, a transferência de seus cidadãos da Romênia. O australiano é marido de uma mexicana.

O ministério das Relações Exteriores registrou 225 mexicanos que vivem na Ucrânia, a maioria deles na capital Kiev.

A repatriação começou antes da invasão russa. Ebrard sustentou que o governo continua a ajudar outros mexicanos que desejam deixar a Ucrânia para a Romênia e garantiu que, se necessário, outro avião militar seria enviado para trazê-los para o México.

O ministro das Relações Exteriores reiterou a postura do México em relação à ofensiva russa contra a Ucrânia, condenando-a.

Em relação a um pedido que, segundo a mídia local, os legisladores ucranianos teriam feito ao México para fornecer armas, o presidente López Obrador rejeitou que seu governo fornecesse esse tipo de ajuda.

"Não enviamos armas a lugar nenhum, somos pacifistas", disse.

