Antes de reunião com Biden, presidente da Finlândia fala em 'momentos críticos'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta sexta-feira, 4, o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, na Casa Branca. Em considerações antes do encontro privado, o finlandês agradeceu a "liderança americana" no que chamou de "momentos críticos". Segundo ele, atualmente o "povo ucraniano está lutando bravamente pelo seu país".

Biden fez uma referência à estabilidade nos países nórdicos, no que Niinistö respondeu: "nós não começamos guerras". A relação da Finlândia com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), da qual o país não faz parte, é um dos temas mais aguardados na conversa, uma vez que pode mudar a reação dos aliados em caso de uma agressão russa ao país.

Biden disse que o relacionamento bilateral entre os dois países é "muito importante", e que a ocasião é oportunidade de aprofundá-los.

