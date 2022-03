Andy Murray voltará a treinar com Ivan Lendl

Andy Murray, ex-número 1 do mundo, decidiu voltar a treinar com Ivan Lendl, ex-tenista americano naturalizado tcheco, que já havia sido seu treinador em dois períodos anteriores, na época em que o escocês conquistou três Grand Slams.

Murray, que se separou de seu treinador Jamie Delgado em dezembro, trabalhou pela primeira vez em 2012 com Ivan Lendl, oito vezes vencedor do Grand Slam. Essa parceria ajudou Murray a vencer o US Open em setembro de 2012 e conquistar outro título em Wimbledon em junho de 2013.

Murray e Lendl se separaram em 2014, mas trabalharam juntos novamente em 2016, pouco antes da segunda vitória do escocês em Wimbledon e do ouro olímpico em simples, resultados que o fizeram terminar aquele ano como número 1 do mundo. Em novembro de 2017 eles voltaram a se separar.

O escocês de 34 anos, que luta para voltar ao seu nível mais alto, ocupa o número 84 do ranking mundial esta semana, após uma série de resultados decepcionantes desde sua finalização no Sydney Tennis Classic, realizado em janeiro antes do Aberto da Austrália.

