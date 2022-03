Acordo sobre programa nuclear iraniano estaria 'próximo' e diplomatas europeus retornam para consultas

Um acordo entre o Irã e as potências ocidentais para retomar o acordo nuclear iraniano de 2015 estaria "próximo", disse a missão do Reino Unido nesta sexta-feira (4), no auge das negociações em Viena.

"Estamos próximos. Os negociadores do E3 [França, Reino Unido e Alemanha] deixam Viena brevemente para consultar seus ministros", escreveu a diplomata britânica Stephanie Al Qaq no Twitter.

Junto com China, Irã e Rússia, os membros do E3 participam desde novembro da última rodada de negociações na capital austríaca, enquanto os Estados Unidos o fazem indiretamente.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, afirmou hoje que está disposto a viajar para Viena se um acordo for alcançado.

Karl Nehammer, chefe do governo austríaco, disse sobre a presença do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, que recebeu "sinais muito positivos de que participará" se um acordo for alcançado.

O acordo de 2015 desmoronou quando os Estados Unidos deixaram o pacto em 2018 sob a presidência de Donald Trump, restabelecendo suas sanções. Em resposta, o Irã começou a desrespeitar muitas das restrições a suas atividades nucleares.

