Ulianov diz que negociação nuclear com Irã está 'praticamente' concluída

O líder da Rússia nas negociações nucleares em Viena, Mikhail Ulyanov, afirmou hoje que as tratativas pelo retorno ao Plano de Ação Conjunta Global (JCPOA, na sigla em inglês) estão "praticamente" concluídas, faltando apenas "algumas questões", algo que pode ser resolvido em 24 ou 48 horas.

Em conversa com jornalistas, questionado sobre se a guerra na Ucrânia poderia interferir nas negociações, o embaixador respondeu que os assuntos são temas diferentes.

Ulyanov também foi perguntado se as negociações ainda poderiam entrar em colapso, no que respondeu: "Acho que não. Não posso imaginar que, nesta fase, as negociações possam entrar em colapso. Seria absolutamente irresponsável".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, em seu Twitter, o russo fez uma postagem sobre um encontro "muito útil" com o representante do Irã em Viena, Ali Bagheri Kani. Além disso, Ulyanov escreveu na rede social: "ontem completou 11 meses desde o início das negociações de Viena. Uma longa e cansativa maratona. Agora está quase no fim".

Tags