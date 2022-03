UE concederá proteção temporária a refugiados de guerra da Ucrânia

Os ministros europeus do Interior chegaram a um acordo político nesta quinta-feira para a "decisão histórica" de conceder proteção temporária aos refugiados "fugindo da guerra" na Ucrânia, anunciou no Twitter a comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, fez o mesmo anúncio na mesma rede, e neste momento as fontes não especificaram se a proteção também se aplicará a pessoas que escapam da guerra na Ucrânia, mas não têm nacionalidade ucraniana, um questão que ainda divide os estados do bloco.

jug/ahg/mar/mr

