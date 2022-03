Rússia não enviará observadores para manobras da OTAN na Noruega

A Rússia recusou a oferta de enviar observadores durante as manobras militares de dezenas de milhares de soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que começarão em meados de março na Noruega - anunciou o Exército do país anfitrião nesta quinta-feira (3).

O maior exercício da OTAN previsto para este ano, o "Cold Response 2022", contará com a participarão de cerca de 30.000 soldados de 27 países. De meados de março até início de abril, eles vão treinar em terra, mar e ar para o destacamento de tropas, com foco na eventual assistência militar a um país-membro da aliança que seja atacado.

Como de costume, os membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), incluindo a Rússia, foram convidados para enviar seus observadores para acompanhar essas manobras planejadas há algum tempo, muito antes da ofensiva militar russa deflagrada em 24 de fevereiro contra a Ucrânia.

"A Rússia agradeceu pela proposta de enviar seus observadores durante a 'Cold Response 22', mas a rejeitou", disse à AFP o porta-voz militar norueguês, Preben Aursand.

As razões para esta recusa são desconhecidas.

Tropas estrangeiras estão presentes há várias semanas, até meses, em território norueguês, e mais soldados são esperados nos próximos dias.

O número total de soldados que participarão variou: inicialmente, seriam mais de 40.000 e, agora, são esperados cerca de 30.000.

