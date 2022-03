Putin garante que operação militar na Ucrânia avança 'como planejado'

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (3) que a invasão da Ucrânia ocorre "como planejado" e afirmou que suas tropas lutam contra "neonazistas" para apoiar russos e ucranianos, que formam "um só povo".

"Quero dizer que a operação militar especial está ocorrendo dentro do cronograma, conforme planejado", disse Putin ao abrir uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, no oitavo dia desde o início da invasão da ex-república soviética.

