Príncipe herdeiro saudita vê Israel como um 'aliado em potencial'

Israel poderá ser um "aliado em potencial" da Arábia Saudita, afirmou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em comunicado à mídia norte-americana na quinta-feira (3).

"Para nós, esperamos que o conflito entre israelenses e palestinos seja resolvido", disse o príncipe à revista mensal americana The Atlantic, segundo declarações coletadas pela agência de imprensa oficial saudita.

"Nós não vemos Israel como um inimigo, nós o vemos como um aliado em potencial, com muitos interesses que podemos buscar juntos", disse o governante da Arábia Saudita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mas temos que resolver alguns problemas antes de chegarmos a isso", acrescentou em uma rara entrevista à mídia estrangeira.

A Arábia Saudita não mantém relações diplomáticas com Israel. Mas em 2020, dois de seus aliados no Golfo - Bahrein e Emirados Árabes Unidos - normalizaram as relações com Israel, tornando-se o terceiro e quarto países árabes a fazê-lo depois do Egito e da Jordânia.

A Arábia Saudita disse repetidamente que defenderia a posição de décadas da Liga Árabe de não estabelecer laços oficiais com Israel até que o conflito com os palestinos seja resolvido.

No entanto, o príncipe herdeiro parece mais aberto a Israel do que seu pai, o rei Salman, por exemplo, permitindo que aviões comerciais israelenses passem pelo espaço aéreo saudita.

ht/dm/hkb/sag/gf

Tags