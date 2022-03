Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-diplomacia-conflito-Otan:

1/ Mapa com a localização das explosões, dos bombardeios e combates entre o exército craniano e russo e as zonas sob controle russo, em 3 de março. (135 x 120 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia comparando as zonas sob controle russo de 24 de fevereiro a 2 de março. (90 x 102 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Europa com os deslocamentos de refugiados ucranianos para outros países europeus,segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. (135 x 108 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa do sudeste da Ucrânia com localização das cidades de Kherson, Berdiansk e Mariupol, da central nuclear de Zapiriyia e das zonas controladas pelos russos em 2 de março às 17h (Bras.). (135 x 104 mm) - Disponível

5/ Localização das explosões e bombardeios desde 1º de março no centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. (135 x 115 mm) - Atualização disponível 6/ Últimos acontecimentos da invasão russa da Ucrânia, entre 2 e 3 de março. (180x115 mm) - Disponível

* Espanha-migração-UE-Marrocos-Melilla: mapa com a localização do enclave espanhol de Melilla, ao norte do Marrocos. (4 x 55 mm) - Disponível

* Austrália-inundações: mapa da Austrália com as precipitações da última semana. (89 x 97 mm) - Atualização dsponível

* Nicarágua-julgamento-presos-política: ficha de Cristiana Chamorro, opositora nicaraguense detida em 2021 sob acusação de lavagem de dinbheiro apresentada pelo governo de Daniel Ortega. (44 x 114 mm) - Atualização disponível

* Peru-saúde-DireitosHumanos-justiça-política: ficha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, hospitalizado de emergência nessa quinta-feirapor problemas cardíacos. (45x137 mm) - Disponível

* França-eleições-política:

1/ Os presidentes da França desde 1959 durante a V República. (18x95 mm) - Atualização disponível

2/ Principais candidatos declarados para a eleição presidencial na França. (135x112 mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 03 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 03 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 03 de março. (45x86 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Ucrânia-Rússia-sanções

1/ Evolução do preço do barril de Brent e WTI desde 2008. (135 x 85 mm) - Atualização disponível

2/ Classificação dos 21 bancos mais importantes da Rússia por sua capitalização em bolsa, entre eles os 5 que foram excluídos do sistema internacional Swift. (135x98 mm) - Disponível

3/ Cotação do euro e do dólar em rublos desde janeiro de 2022. (89x118 mm) - Atualização disponível

4/ As principais sanções econômicas contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. (180x116 mm) - Disponível

* UE-ZonadoEuro-desemprego-indicador-economia: taxa de desemprego na Zona do Euro de setembro de 2005 a janeiro de 2021. (44 x 71 mm) - Disponível

ESPORTES

* Fbl-Liga-Campeões:

1/ Apresentação da partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Inter de Milão em 8 de março em Liverpool. (135 x 163 mm) - Disponível

2/ Apresentação do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Paris Saint-Germain no dia 9 de março em Madri. (135 x 163 mm) - Disponível

3/ Partidas de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 2021-2022. (90 x 100 mm) - Disponível

