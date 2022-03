PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Bombardeios intensos russos e fuga de ucranianos antes de novas negociações

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Bombardeios russos intensos e fuga de ucranianos antes de novas negociações

As tropas russas, que conseguiram assumir o controle da primeira grande cidade ucraniana desde o início da invasão, intensificaram os bombardeios contra outros centros urbanos, o que obrigou mais de um milhão de civis a abandonar suas casas, enquanto novas negociações visando um possível cessar-fogo são previstas para esta quinta-feira.

(Ucrânia conflito diplomacia economia Rússia, prev, 1.050 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

Uma semana de combates após a invasão da Ucrânia pela Rússia

Principais eventos desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. O conflito, o pior registrado na Europa em décadas, já levou mais de um milhão de ucranianos ao exílio, segundo a ONU.

(Ucrânia conflito guerra Rússia violência refugiados sociedade, Cronologia, a ser transmitida)

FOTOS

GENEBRA:

Mais de um milhão de refugiados ucranianos pela invasão da Rússia

Mais de um milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo os dados mais recentes.

(Ucrânia conflito refugiados Rússia, Quadro, 420 palavras, já transmitida)

FOTOS

KIEV

Sob as bombas na Ucrânia, Oleg lamenta a morte de sua esposa e deseja 'inferno' a Putin

Oleg chora em sua casa, reduzida a escombros por um bombardeio russo que matou sua esposa Katia em Jitomir, 150 km ao oeste de Kiev. Ele deseja apenas duas coisas: que Katia esteja "no paraíso" e que veja Vladimir Putin "morto" e "para sempre no inferno" muito em breve.

(Ucrânia conflito Rússa sociedade guerra, Reportagem, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS

PALANCA:

Ucranianos já sonham em poder voltar ao país

Com apenas 15 anos, Arsen acaba de pisar no território da Moldávia, mas já espera retornar à sua Ucrânia natal, de onde fugiu após "três ou quatro dias de terror, escondido no porão de um prédio".

(Ucrânia Moldávia Rússia conflito refugiados, Reportagem, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS

LVIV:

Palácio das Artes de Lviv vira quartel-general da ajuda humanitária ucraniana

O Palácio das Artes de Lviv é uma colmeia entre as 6h00 e as 22h00, quando começa o toque de recolher nesta cidade do oeste ucraniano: centenas de voluntários recolhem, selecionam e distribuem a ajuda humanitária que chega da Ucrânia e da Europa.

(Ucrânia conflito Rússia filantropia sociedade guerra, Ângulo, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS

MOSCOU:

O cansaço dos jovens russos que conheceram apenas Putin como presidente

Vergonha, raiva e dor são os sentimentos de muitos jovens russos, que conheceram Vladimir Putin apenas como presidente, ao falar da invasão da Ucrânia pela Rússia.

(Rússia conflito estudantes juventude Ucrânia guerra política sociedade, Ângulo, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

KHARKIV:

Kharkiv, 'como em um filme de guerra', resiste às bombas russas

Escombros, sirenes, medo de bombas... Olena Ostapchenko, moradora de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia constantemente atacada pelas forças invasoras russas, tem a impressão de viver no meio de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial.

(Rússia guerra invasão Ucrânia bombardeios destruição sociedade, Reportagem, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BRUXELAS:

UE concederá proteção temporária a refugiados de guerra da Ucrânia

Os ministros europeus do Interior, reunidos nesta quinta-feira (3) em Bruxelas, chegaram a um acordo político para de conceder proteção temporária aos refugiados "fugindo da guerra" na Ucrânia, anunciou no Twitter a comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson.

(UE Ucrânia Rússia guerra refugiados política diplomacia ajuda humanitária, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON: Especialistas dos EUA: invasão russa da Ucrânia é desastre estratégico, até agora

Os primeiros dias da invasão da Ucrânia por parte do exército russo é, segundo especialistas americanos, um erro tático e estratégico: escassez de alimentos e combustível, abandono de veículos armados, perda de aviões e baixas entre as tropas.

(Rússia Ucrânia guerra invasão EUA estratégia militar, Ângulo, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS

DNIPRO:

No centro da Ucrânia, a cidade de Dnipro se prepara antes de ataque russo

Na cidade ucraniana de Dnipro, no centro-leste, um grupo de voluntários se prepara para um possível ataque de tropas russas enchendo sacos de areia e usando garrafas para fazer coquetéis molotov.

(Rússia Ucrânia guerra invasão sociedade, Reportagem, a ser transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Possível reabertura do consulado dos EUA gera esperança em Cuba

A obtenção de um visto dos Estados Unidos tornou-se uma dor de cabeça para os cubanos há quatro anos devido ao fechamento do consulado, mas um anúncio programado para esta quinta-feira (3) na representação diplomática em Havana despertou esperança.

(Cuba EUA diplomacia política visto sociedade, Ângulo, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

-- EUROPA

PARIS:

Presidente francês anuncia hoje candidatura à reeleição

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciará nesta quinta-feira (3) sua candidatura à reeleição na disputa presidencial de abril - disseram fontes de sua equipe de campanha à AFP.

(França política eleições Rússia Ucrânia guerra, Prev, 680 palavras, já transmitida)

PARIS:

Emmanuel Macron, o presidente de todas as crises

Desde que chegou ao poder em 2017, o presidente francês, Emmanuel Macron, enfrentou duros protestos contra suas reformas e uma pandemia global, com a mesma determinação com a qual agora opta pela reeleição em meio à guerra na Ucrânia.

(França política eleições Rússia Ucrânia guerra, Perfil, 800 palavras, já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Papa visitará RD Congo e Sudão do Sul em julho

O papa Francisco visitará a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul de 2 a 7 de julho, uma viagem que teve de ser adiada várias vezes devido à violência que assola estes países africanos e cujo objetivo é defender a paz.

(Vaticano religião sociedade RDC SudãoSul política guerra, Prev, 580 palavras, já transmitida)

VIENA:

Chefe da AIEA viaja para o Irã no sábado

O chefe da agência da ONU que supervisiona a energia atômica viajará ao Irã no sábado (5) para "se reunir com altos funcionários" de Teerã em meio a negociações do acordo nuclear, informou o organismo nesta quinta-feira (3).

(AIEA Irã energia nuclear política, Prev, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Reunião do Parlamento chinês se concentrará em estimular uma economia em desaceleração

A guerra na Ucrânia, a desaceleração econômica e as turbulências do mercado imobiliário se apresentam como os temas mais importantes da reunião anual do Parlamento chinês, que a partir de sábado discutirá medidas para estimular a economia.

(China política parlamento economia, Prev, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS

TÓQUIO:

Ex-colaborador de Ghosn na Nissan condenado a 6 meses de prisão com suspensão condicional

O ex-executivo da Nissan Greg Kelly foi condenado nesta quinta-feira (3) a seis meses de prisão com suspensão condicional da pena por um tribunal de Tóquio por ter ajudado a esconder a fortuna do ex-CEO do grupo Carlos Ghosn.

(Japão automóvel tribunal EUA justiça economia, Prev, 480 palavras, já transmitida)

FOTO DE ARQUIVO

-- OCEANIA

SYDNEY:

Austrália ordena retirada de 200.000 pessoas por tempestade

Os serviços de emergência australianos ordenaram a retirada de 200.000 pessoas, devido ao avanço de uma forte tempestade que causou inundações devastadoras e deixou 13 mortos na última semana.

(Austrália inundações)

=== ECONOMIA ===

DUBAI:

Países produtores resistem às pressões do Ocidente e o petróleo dispara

As ricas monarquias petrolíferas do Golfo estão resistindo à pressão do Ocidente para aumentar sua produção de petróleo diante do aumento dos preços causado pela invasão russa da Ucrânia, e privilegiam seus próprios interesses estratégicos e econômicos.

(Golfo conflito Rússia guerra Ucrânia diplomacia OPEP Petróleo, Prev, 520 palavras, já transmitida)

PARIS:

AIE considera decisões da Opep+ 'decepcionantes' e diz ter estoque suficiente

O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, considerou "decepcionantes" as decisões dos integrantes da Opep+ e garantiu, nesta quinta-feira (3), que conta com estoque suficiente para continuar operando nos mercados de petróleo, que têm os preços nas alturas.

(AIE OPEP energia Rússia crise guerra energia, Prev, já transmitida)

FRANKFURT:

Toyota e Volkswagen suspendem suas operações na Rússia

Os dois maiores grupos automotivos do mundo, Toyota e Volkswagen, anunciaram nesta quinta-feira (3) a suspensão de sua produção na Rússia, devido às repercussões da guerra na Ucrânia.

(Alemanha conflito Ucrânia guerra economia Japão Rússia automóveis, Prev, 540 palavras, já transmitida)

ESTOCOLMO:

Ikea suspende atividades na Rússia e em Belarus

A gigante sueca de varejo de móveis Ikea anunciou nesta quinta-feira (3) a suspensão de suas atividades na Rússia e em Belarus, devido à invasão russa da Ucrânia, uma medida que afeta cerca de 15.000 funcionários, 17 lojas e três fábricas de produção.

(Rússia Belarus guerra Ucrãnia Ikea, Prev, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

ROMA:

Pasolini, o poeta assassinado, completaria 100 anos

Pier Paolo Pasolini completaria 100 anos em 5 de março. Resta a obra do 'enfant terrible' da literatura e do cinema italiano, cujo assassinato em 1975, nunca esclarecido, continua a alimentar sua lenda.

(Itália cinema literatura arte cultura história, Ângulo, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

BARCELONA:

Garçons 5G, supercarregadores e outros destaques do MWC

O Mobile World Congress (MWC), a grande vitrine do setor que terminou nesta quinta-feira (3) em Barcelona, serviu para fabricantes e operadoras apresentarem uma série de gadgets e inovações em baterias, no universo virtual do metaverso e em 5G.

(MWC Barcelona economia tecnologia 5G sociedade metaverso, Quadro, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ESPORTE ===

PEQUIM:

Comitê Paralímpico exclui atletas russos e bielorrussos dos Jogos de Inverno

Mudança de opinião em menos de 24 horas: sob pressão, o Comitê Paralímpico Internacional (CPI) voltou atrás e anunciou nesta quinta-feira (3) que os atletas russos e bielorrussos estão excluídos dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim devido à invasão da Ucrânia.

(Paralímpicos conflito CHN 2022 Oly Rússia Ucrânia Belarus, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

PARIS:

Uefa proíbe Belarus de sediar partidas europeias

Equipes de futebol de Belarus, assim como a seleção nacional, terão de disputar suas partidas europeias em um estádio neutro - anunciou a Uefa nesta quinta-feira (3), três dias após excluir equipes russas de suas competições em represália pela invasão da Ucrânia por parte de Moscou e com apoio de Minsk.

(Belarus Uefa futebol Rússia guerra Ucrânia, Prev, já transmitida)

