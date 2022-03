Papa visitará RD Congo e Sudão do Sul em julho

O papa Francisco visitará a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul de 2 a 7 de julho, anunciou nesta quinta-feira o Vaticano.

"Em resposta ao convite dos chefes de Estado e das respectivas Conferências Episcopais, o papa Francisco fará em breve uma viagem apostólica à República Democrática do Congo de 2 a 5 de julho, durante a qual visitará as cidades de Kinshasa e Goma. Depois visitará o Sudão do Sul, de 5 a 7 de julho, para seguir até Juba", anunciou em um comunicado o diretor de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Esta será uma viagem delicada, a países africanos que estiveram envolvidos em violentas guerras civis que provocaram muitas vítimas e deslocados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em novembro de 2017, Francisco celebrou uma missa na basílica de São Pedro que começou com cantos em suaíli pela paz nestes dois países, que o pontífice deveria ter visitado na ocasião, uma viagem adiada em consequência da guerra civil.

A RDC, um país de quase 90 milhões de habitantes, tem 40% de católicos e 35% de protestantes, além de outras igrejas cristãs.

A última visita de um pontífice a Kinshasa aconteceu em 1985, quando João Paulo II permaneceu dois dias no país, que na época ainda era chamado Zaire e era governado por Mobutu Sese Seko.

A viagem ao continente africano será a segunda do papa argentino, de 85 anos, ao exterior em 2022, depois de sua visita a Malta prevista para 2 e 3 de abril.

bur-kv/zm/fp

Tags