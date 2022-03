Mulher joga água no presidente chileno durante evento no La Moneda

Uma mulher esvaziou uma garrafa de água sobre a cabeça do presidente chileno, o conservador Sebastián Piñera, ao final de um ato no Palácio de La Moneda, nesta quinta-feira (3), a oito dias do fim de seu mandato.

Imagens da imprensa capturaram o momento em que uma mulher de blusa preta e branca levanta o braço direito e despeja violentamente o conteúdo de uma pequena garrafa plástica sobre Piñera, enquanto o presidente passa ao seu lado entre dezenas de pessoas.

O incidente ocorreu em um pátio do palácio presidencial após um evento para marcar os dois anos desde o primeiro caso de covid-19 detectado no Chile.

O presidente de 72 anos tentou parar a mulher, mas a água já havia encharcado sua cabeça e seu terno.

A mulher, que acompanhava um convidado à cerimônia, conseguiu driblar a forte segurança policial que protegia o presidente e o palácio, fortemente resguardado por cercas e com as ruas ao redor bloqueadas.

Após sua investida, a mulher se virou e começou a gritar, até ser detida por agentes de segurança e transferida para uma delegacia no centro de Santiago.

O porta-voz do governo, Jaime Bellolio, repudiou o fato e disse que o presidente tomou a decisão de não apresentar queixa contra a mulher, neta de um dos convidados do evento, portanto, ela será liberada.

"Don David, seu avô que estava convidado, foi ao gabinete do presidente para pedir desculpas pela situação e, é claro, ele aceitou", explicou Bellolio.

Piñera, um empresário bilionário, está prestes a encerrar seu segundo mandato presidencial de quatro anos, que começou em março de 2018. Seu primeiro mandato foi entre 2010 e 2014.

O presidente de direita entregará o cargo em 11 de março ao esquerdista Gabriel Boric, que aos 36 anos se tornará o presidente mais jovem da história do Chile.

