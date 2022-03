Leonardo "tentará de tudo" para manter Mbappé no PSG e desmente oferta astronômica

O Paris Saint-Germain "vai tentar de tudo" para renovar o contrato de Kylian Mbappé, que termina em junho, segundo seu diretor esportivo Leonardo em entrevista ao jornal L'Equipe, na qual negou, no entanto, ter oferecido um salário exorbitante de 50 milhões de euros por ano.

Nesta entrevista publicada na edição de quinta-feira do jornal esportivo, o ex-jogador brasileiro assegurou que o PSG "não fez uma oferta concreta" ao campeão do mundo, ao contrário do que o jornal francês Le Parisien e o jornal espanhol têm afirmado nos últimos dias.

Os dois jornais citaram um contrato de dois anos no valor de 50 milhões de euros (cerca de 55 milhões de dólares) por temporada, com um bônus de 100 milhões de euros, para convencer o atacante de 23 anos a permanecer na capital francesa, no momento em que o jogador é pretendido pelo Real Madrid, clube que o PSG enfrenta na próxima quarta-feira no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões (1-0 para o time parisiense na ida).

Mas, segundo Leonardo, "isso não é verdade". "Não transmitimos uma oferta específica", assegurou, garantindo que o aspecto econômico é "secundário" para o jogador. "A última coisa que escreveremos no contrato será o valor".

O diretor considerou que há "possibilidades" de ver Mbappé renovar com o PSG. "Enquanto não houver assinatura, vamos tentar de tudo para mantê-lo."

