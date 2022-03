Garçons 5G, supercarregadores e outros destaques do MWC

O Mobile World Congress (MWC), a grande vitrine do setor que terminou nesta quinta-feira (3) em Barcelona, serviu para fabricantes e operadoras apresentarem uma série de gadgets e inovações em baterias, no universo virtual do metaverso e no 5G.

Prepara coquetéis, fala uma dúzia de idiomas e reconhece os rostos de seus clientes mais fiéis. O robô Kime, criado pela empresa espanhola de tecnologia alimentar Macco Robotics, é apresentado como um garçom de "alto valor agregado".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até Joan Laporta, presidente do Barcelona Football Club, foi ao estande da operadora espanhola Telefónica para conhecer uma das estrelas do salão.

Este robô humanoide que funciona com 5G (quinta geração de tecnologias telefônicas) pode "trabalhar 24 horas por dia", vangloria-se o seu criador, destacando o que considera suas vantagens: permite "evitar contatos desnecessários" e garante um "espaço livre de contaminação".

No estande da operadora sul-coreana SK Telecom, os visitantes saborearam uma discoteca virtual, um aperitivo festivo do metaverso, o universo imaterial apresentado como o futuro da internet e que desperta o interesse das grandes marcas de tecnologia.

Usando capacetes de realidade virtual, o "cliente" está imerso em uma boate com outros avatares. É um dos inúmeros aplicativos do "Ifland", metaverso da operadora sul-coreana lançado em 2021 e projetado para "maximizar a experiência do usuário por meio de vários espaços virtuais e avatares".

Dirigir um carro a mais de 1.000 km de distância graças ao 5G? É um dos aplicativos de rede móvel de última geração apresentados pela operadora francesa Orange.

Batizado de "Vrombr", este jogo feito pela Polyptik permite, através de um smartphone, dirigir um carro em miniatura de Barcelona em um circuito perto de Paris.

Vários fabricantes apresentaram seus sistemas de recarga de dispositivos 'express' em Barcelona, um dos desafios do setor de smartphones, ansiosos por melhorar a autonomia dos carregadores.

O fabricante chinês Realme criou um carregador de 150 watts que permite reabastecer 50% da bateria em 5 minutos. Seu concorrente Oppo promete uma recarga de 100% em apenas 9 minutos, graças à sua tecnologia "Supervooc" de 240 watts.

A empresa japonesa PJP Eye apresentou um protótipo de uma bateria "orgânica", que afirma ser mais sustentável e menos perigosa e que integra um carbono feito a partir de uma base de algodão, em vez dos metais geralmente utilizados (níquel, manganês e cobalto).

Essa tecnologia "permite prolongar a duração" das baterias e, consequentemente, reduzir as "emissões de CO2", explicou o diretor da PJP Eye, Inketsu Okina, que destaca outra vantagem: essas baterias não explodem.

Com suas patas curtas e seu corpo cheio de sensores e microfones, o cão-robô da fabricante Xiaomi, que foi exibido pela primeira vez fora da China, pode trotar perto de seu dono, latir, sacudir a pata e até ficar de guarda.

Esse robô, cujo cérebro foi desenvolvido em código aberto ("open source"), e que está em fase experimental, é guiado com o celular. Mil exemplares já foram colocados à venda no mercado chinês ao preço de 1.500 euros por unidade.

vab-yk/elc/clr/al/du/aa

Tags