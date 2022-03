Everton avança às quartas de final da FA Cup com dois gols de Salomón Rondón

Uma dobradinha do venezuelano José Salomón Rondón permitiu ao Everton vencer o modesto Boreham Wood (da 5ª divisão) por 2 a 0 e se classificar para as quartas de final da Copa da Inglaterra nesta quinta-feira.

Os dois gols de Rondón saíram no segundo tempo (aos 57 e 84 minutos) decidindo um duelo em que o Everton teve mais problemas do que o esperado.

Antes desta partida, Rondón havia marcado apenas uma vez pelo clube de Goodison Park nesta temporada.

O capitão do Everton neste jogo foi o ucraniano Vitali Mykolenko e os jogadores das duas equipes entraram em campo com bandeiras ucranianas enquanto tocavam a canção anti-guerra "Imagine" de John Lennon, como um gesto de solidariedade com aquele país devido à invasão russa.

Na quarta-feira, o Everton suspendeu todos os seus acordos de patrocínio comercial com o milionário russo Alisher Usmanov.

Nas quartas de final, o Everton visitará o Crystal Palace, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira.

Nessa fase, o Manchester City visita o Southampton e o Chelsea viaja para enfrentar o Middlesbrough, time da segunda divisão que eliminou o Tottenham na terça-feira.

O Liverpool também jogará fora nas quartas de final, contra um time da segunda divisão, o Nottingham Forest ou o Huddersfield.

-- Resultados da 5ª fase (oitavas de final) da Copa da Inglaterra:

- Terça-feira:

Peterborough United (2ª) - (+) Manchester City 0 - 2

(+) Crystal Palace - Stoke (2ª) 2 - 1

(+) Middlesbrough (2ª) - Tottenham 1 - 0 (após prorrogação)

- Quarta-feira:

Luton Town (2ª) - (+) Chelsea 2 - 3

(+) Southampton - West Ham 3 - 1

(+) Liverpool - Norwich 2 - 1

- Quinta-feira:

(+) Everton - Boreham Wood (5ª) 2 - 0

- Segunda-feira 7 de março:

Nottinham Forest (2ª) - Huddersfield Town (2ª)

(+) classificados para as quartas de final

- Duelos das quartas de final (18 a 21 de março), de acordo com sorteio realizado nesta quinta-feira:

Southampton - Manchester City

Crystal Palace - Everton

Nottingham Forest (2ª) ou Hudderfield (2ª) - Liverpool

Middlesbrough (2ª) - Chelsea

